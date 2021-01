Dalibor Janda po infarktu: Čeká ho prý další lékařský zákrok!

Dle informací webu Expres měl Dalibor Janda utrpět silnější infarkt. „Podstoupil hned katetrizaci a je ve stabilizovaném stavu na koronární jednotce a ještě tento týden by měl podstoupit lékařský zákrok, aby se podobná věc neopakovala,” sdělil zmíněnému serveru zdroj z nemocnice s tím, že je Janda při vědomí.

„Cítím se úměrně svému stavu a komunikuje s rodinou. Není přímo v ohrožení života, ale musí se hlídat. Má nařízený klidový režim,” dodal ještě zdroj. Zmíněným zákrok by podle Expresu mohl být koronární bypass, po němž by zpěvák mohl být propuštěn do domácího léčení.