Dalibor Janda: Částečná ztráta paměti, osudný den úplně vytěsnil!

Dalibor Janda si údajně na den svého kolapsu vůbec nevzpomíná, jakoby celou událost úplně smazal ze své paměti.

"S Daliborem jsem mluvil a je z toho, co se stalo, dost otřesený. Navíc vůbec neví, co se stalo. Na nic si nepamatuje," sdělil deníku Blesk.cz blízký kamarád Jandy.

Naštěstí to nevypadá, že by zpěvák měl úplné okno, pouze má v mlze hodiny před svým převozem do nemocnice, což je pochopitelné. Doufejme tedy, že se Dalibor Janda brzy zotaví a postaví se plný síly před své fanoušky, jak se ještě před pár týdny těšil.