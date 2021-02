Jak je na tom Dalibor Janda? První slova po propuštění z nemocnice

Zpěvák Dalibor Janda před několika dny vyměnil nemocniční postel za tu domácí. Po dvou lednových operacích srdce, které absolvoval ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, je v péči svých nejbližších - manželky a dcery. A doby, kdy mu jako zpěvákovi do zpěvu rozhodně nebylo, jsou pryč. Šípu prozradil, že se vše sice volnějším tempem, ale neomylně, ubírá k uzdravení.

Dalibor Janda po návratu z nemocnice pilně pracuje na tom, aby se co nejdříve vrátil do dřívější formy. „Cítím se daleko lépe. V prvé řadě se snažím dodržovat určitý nastavený režim, relaxuji, a pokud je to možné, chodím na procházky a dokonce i rychlou chůzí. Takže chce hlavně to pokoru, no a dál uvidíme…“ řekl zpěvák Šípu.

A protože rodinnou péči nic nenahradí, tělo i psychika „Hurikána“ si při rozmazlování docela lebedí. Podstrojuje rodinka rekonvalescentovi? „Ano podstrojuje. Rodinka je skvělá, obě dvě moje děvčata se o mě starají, takže po této stránce,to nemá chybu,“ pochvaluje si Janda.

A jaký je pacient? Tohle hodnocení si vzala na starost jedna z ošetřovatelek, dcera Jiřina.

„Já myslím, že je to pacient v celku nenáročný, který nám nechce přidělávat starosti, ale staráme se rádi. Vymýšlíme různé recepty a bavíme se zdravější stravou, která i nám rozhodně prospěje. Snažíme se vytvářet pohodu a myslím, že to se nám, daří,“ prozradila Šípu.

Velké plány na léto

Jak je známo je Janda nejen kutil, ale i zahradník, který už stihl vypěstovat papriky, rajčata, kapie a zajistil tak přes léto pro svou domácnost téměř soběstačnost na zeleninových produktech. A něco podobného by rád letos zopakoval.

„No, tak v každém případě, se těším, jak začne být tepleji, že pokud to půjde, což doufám, tak zase nějaká zeleninka určitě bude a navíc i proto, že v téhle době jsou vitamíny nezbytné,“ směje se.

Co ale Dalibora živí a baví je ale především zpěv. S ním si musel nejen kvůli operaci, ale i řádění covidu dát pauzu, ale ta snad nebude trvat věčně. „Bojím se toho, že to bude bohužel trvat ještě dlouho. Snad na podzim (říjen, listopad) už se nějaký koncert uskuteční. Moc se těším,“ přiznal zpěvák.

Kdy se Dalibor Janda vrátí na pódia?

Dost ale povídání. Rekonvalescence potřebuje klídek a pohodu, ale ještě než jsme položili telefon stihl Dalibor Janda pozdravit i své příznivce a fanoušky:

„Zdravím všechny čtenáře Šípu a přeji nám všem v tomto roce hlavně pohodu a klid, protože to budeme nejvíce potřebovat, abychom vše společně zvládli. Děkuji také všem fanouškům za podporu, které si moc vážím a věřím, že pokud to vše půjde, tak se opět brzo uvidíme. Tak zajím ahoj, Váš Dalibor.“