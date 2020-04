Dalibor Janda se ženou: Před lety přišli o syna, nyní mají strach o život dcery!

Jiřině Jandové nejprve určili slepé střevo, nakonec se ale jednalo o zcela jiný problém. Dcera zpěváka ale musela stejně pod kudlu a následně byla téměř měsíc v nemocnici a brala silná antibiotika.

"Bylo to velmi náročné, bylo to dost na hraně všeho, a jsem strašně ráda, že jsem na tom líp. Nechci to nějak veřejně pitvat, jsem dost pověrčivá," řekla Jandová pro Aha a potvrdila, že její stav byl mnohem vážnější, než se zdálo!

Oslabená imunita je nyní navíc pro Jiřinu velmi nebezpečná, zvlášť nyní v době probíhající pandemie! Jandová kvůli tomu musela přijmout drsná opatření!