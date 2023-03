Dalibor Janda přišel o syna: Ten skočil z mostu, důvod zůstává záhadou

Zdroj: Profimedia

Do roku 2003 měl Dalibor Janda dvě děti. Syna Dalibora mladšího a dceru Jiřinu. Bohužel si však tento dar dlouho neužíval, jelikož jedno z jeho dětí se rozhodlo vzít si život a zpěvák dodnes neví proč. Zůstala mu tak už jen Jiřina.

Dalibor Janda nikdy nedal na svou rodinu dopustit. Snažil se být skvělým tátou, dobrým manželem a spravedlivým chlapem, na kterého je vždy spolehnutí. Bohužel se ale ne vždy podaří to, co si přejeme a i slavný zpěvák se musel v životě poprat s nelehkým osudem.

Synovi Dalibora Jandy bylo pouhých 21 let, když se rozhodl ukončit svůj život skokem z Nuselského mostu. V té době už s rodiči nežil, ti tedy netušili, že se v jeho životě něco děje. Dodnes prý netuší, co se tenkrát stalo. Stejně tak i jeho sestra Jiřina, která s ním vždy měla blízký vztah.

„Žádné problémy jsme neměli. Daliborovi bylo 21 roků a s námi už nebydlel. Byl soběstačný, chodil do práce a měl pronajatý byt. Když byl ještě doma, byl v pohodě a choval se jako naprosto normální kluk,“ řekl pro Aha! zpěvák po smrti syna.

Otec své dceři otvíral dveře do společnosti

Ten ztrátou velmi trpěl. Prozradil, že to pro něj bylo, jako by ztratil kus sebe. Upnul se tedy více na dceru Jiřinu, které začal pomáhat s hudební kariérou. V jistých případech se dalo mluvit dokonce o protekci, ale vzhledem k tomu, že Janda patří mezi hudební legendy, nebylo se čemu divit. Jiřině tím otevřel dveře tam, kam by se asi nikdy jinak nedostala.

Ta je otci vděčná a své privilegium jedináčka si uvědomuje, ale na bratra nikdy nezapomněla a jeho ztráta ji dodnes velmi mrzí.

"Samozřejmě, že to změnilo celou naší rodinu a myslím si, že si to každý z nás, jak se říká, prožil sám v sobě. Dodnes je to pro nás velká záhada, proč se to stalo. Rány se nikdy úplně zahojit nemůžou, čas je jen lehce léčí, ale hodně jsem si tím uvědomila, že se opravdu život může změnit v jediném okamžiku a nikomu bych to nepřála,“ řekla Jandová pro iDnes.cz.

Janda se po prodělaném infarktu šetří

Naposledy se Jiřina objevila po boku otce na oslavě narozenin Pavla Vohnouta z Maxim Turbulenc. Bylo jasné, že Dalibor je ve svém živlu a že jeho dcera se lehce nudí. Aby také ne, na oslavě se to hemžilo lidmi ve věku jejího otce. O kamarádech či nějakém nápadníkovi si tak mohla nechat tak maximálně zdát.

Jiřina už má na svém kontě čtyři alba, ale že by některé z nich bylo nějak extra úspěšné, to se říct nedá. Rozhodně si její písně lidé nezpívají doma, tak jako je tomu u jejího slavného otce.

Dalibor se ve společnosti příliš často neobjevuje a když už, tak je to právě po boku Jiřiny. Prodělal totiž srdeční příhodu, která ho stála mnoho sil, tudíž nyní večírky nevymetá a raději se šetří.