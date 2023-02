Dalibor Šípek o vztahu s otcem Bořkem: Z toho, že nás opustil, jsem vinil sebe

Zdroj: Profimedia

Je to už dlouhých sedm let, co jsme se rozloučili s vynikajícím umělcem, designérem a hradním architektem prezidenta Václava Havla Bořkem Šípkem. Tenhle mimořádně talentovaný a světově uznávaný umělec předčasně podlehl zákeřné nemoci, 13. 2. 2016 zemřel na rakovinu slinivky. Jeho odkaz ale nese dál jeden z jeho synů, a to Dalibor. Jeho cesta ale rozhodně není lehká.

Dalibor se narodil a vyrůstal spolu se svým bratrem Milanem v Amsterdamu. Jeho matkou je anglická tanečnice a choreografka Bambi Uden. Do Česka se rodina vrátila po revoluci, když bylo Daliborovi třináct let. Dětství to rozhodně nebylo pro Dalibora lehké, o dva roky později jeho otec Bořek rodinu opustil kvůli nové partnerce, kterou byla zpěvačka Leona Machálková.

Rozchod, alkohol a objevování sexuality



„Byli jsme tu s mámou a bráchou jen pár let a táta si hned našel jinou ženskou, bohužel mediálně známou osobnost. Nemohl jsem před tím utéct, bulvár byl pořád plný článků a fotek, viděl jsem to všude. Také jsem se vinil, že jsem možná něco dělal špatně, a proto táta odešel. Ale tak to asi cítí většina dětí, co takto přijdou během rozvodu o jednoho z rodičů,“ svěřil se Dalibor pro Českou televizi v pořadu 13. komnata.

„Zabydlet“ se v zemi, která se mu měla stát novým domovem pro Dalibora bylo těžší nejen kvůli absenci otce, ale měl problémy s češtinou, alkoholem, a navíc začal objevovat svou sexualitu. „Už jsem viděl v hlavě ty scénáře, jak budou o mně psát, jak jsem rodiče zklamal a že se za mě musí stydět, protože jsem gay, i když jsem věděl, že rodiče s tím žádný problém mít nebudou. Znám ale bulvár a vím, že z toho rádi dělají kdovíco,“ vyslovil své tehdejší pocity dnes již dospělý a vyrovnaný Dalibor.

Co už se Bořek nikdy nedozví?

Jak je ale vidět dnes, ačkoliv si kvůli problémům s alkoholem odnesl zdravotní následky, jeho srdce otci odpustilo, po smrti Bořka Šípka se Dalibor snaží zachránit rodinnou firmu ANEŽKA. S bratrem Milanem, který pracuje v Číně jako architekt, konzultuje, co je pro podnik nejlepší. Dokonce se vrhl v otcových stopách a navrhuje sklo, což se ale zesnulý Šípek nedozvěděl a už ani nedozví. Mrzí ho to? „To nevím, prostě je to tak. Nicméně mě i bratra táta vždycky podporoval v tom, co nás bavilo. Neříkal nám, co máme dělat, ale když jsme potřebovali, dal nám radu,“ uvedl syn slavného otce pro Český rozhlas Vltava.



Zdroje: idnes.cz, ceskatelevize.cz, vltava.rozhlas.cz