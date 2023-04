Bartůňková ze S čerty nejsou žerty věděla, jak vydělat balík: Dnes radí ostatním

Zdroj: Profimedia/Koláž Šíp

Herečka Dana Bartůňková má na svém kontě celou řadu skvělých rolí. Mezi ty nejvýznamnější ale bezpochyby patří role princezny Angelíny v kultovní pohádce s Čerty nejsou žerty. Ta sympatickou krásku kdysi vynesla na vrchol a herečka na ni dodnes s láskou vzpomíná.

Když byla herečka Dana Bartůňková v roce 1984 obsazena do pohádky s Čerty nejsou žerty, její život se otočil o 180 stupňů. Rázem ji lidé poznávali na ulici a otevřely se jí dveře k dalším pracovním nabídkám. Jak ale sama herečka před časem přiznala, tehdy vůbec nedoufala, že by tvůrci do role princezny Angelíny obsadili právě ji.

Velký šok

V rozhovoru pro pořad Na kafeečko Dana Bartůňková prozradila, že se o tu samou roli kdysi ucházely takové hvězdy jako Dáda Patrasová anebo Ivana Andrlová. Bartůňková ale měla velké štěstí, neboť režisér Hynek Bočak toužil po herečce, která není tolik známá a její tvář není okoukaná.

I tak ale moc v úspěch nevěřila. Následný telefonát jí proto naprosto vyrazil dech. „Tenkrát jsem ležela v posteli a zazvonil mi telefon, byl pátek půl deváté ráno a volali mi, že jsem dostala roli Angelíny. Držela jsem v ruce sluchátko od pevné linky a nevěřila. ,Cože? Proč?’“ vzpomínala herečka na den, kdy jí bylo oznámeno, že si ji režisér do pohádky vybral.

Pohádkový honorář

Radost ovšem herečka neměla jen z toho, že se do filmu dostala, ale také z honoráře, která za natáčení dostala. Její výdělek totiž činil v té době obrovských 12 tisíc korun. K penězům ale přišla poměrně lišáckým způsobem. A právě ten se snaží naučit i současné začínající herce. „Já sama dnes radím mladým hercům, ať v dotaznících tvrdí, že všechno umí. Jezdit na koni, šermovat nebo třeba německy,” prohlásila se smíchem herečka, která postupem času pověsila filmové herectví na hřebík a rozhodla se jej vyučovat. Kromě toho ale také září na divadelních prknech a v Metropolitním divadle působí jako principálka.