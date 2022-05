Nezavřely pusu: Dana Batulková si přítelkyni Prachaře oblíbila

Zdroj: Profimedia

Dlouho očekávaná premiéra snímku Vyšehrad se vyvedla. Pozornost na sebe strhl nejen film, ale i početná rodina Jakuba Prachaře. Ten na premiéru pozval maminku, sestru, tatínka, bratra, ale i novou partnerku Saru Sandevu, ta na premiéru dorazila se svým tatínkem Antoniem. První promítání filmu Vyšehrad tak vypadalo jako rodinné setkání hereckého páru.

Početná rodina

Podpořit Jakuba, který hrál ve filmu manažera problémového fotbalisty Lavického, přišla nejenom maminka a zároveň i herečka Dana Batulková, ale i mladší sestra youtuberka a moderátorka Mariana. V řadě před nimi seděla i nová partnerka Prachaře, půvabná Sara Sandeva, herecký pár se dal dohromady při natáčení seriálu Dvojka na zabití. Sara se během promítání neustále otáčela na Danu Batulkovou a vyměňovala si s ní postřehy z filmu. Jak se zdá, Sara je Batulkové více sympatická, než bývalá žena jejího syna, Agáta Hanychová. S tou měla Batulková, jak je známo, problém již od začátku.

Agáta jako zdroj problému

V první sérii seriálu Vyšehrad Prachař zářil jako Jarda, manažer nezkrotného fotbalisty Lavického, ve druhé sérii už ho i přes obrovský úspěch u diváků vystřídal herec Míra Nosek. Stalo se tak potom, co jeho tehdejší partnerka Agáta Hanychová měla mít údajně poměr s představitelem Lavického - Jakubem Štáfkem. Ke zmiňované nevěře mělo dojít v soutěži pevnost Boyard, kde Hanychová soutěžila společně se Štáfkem, toho krátce po natáčení opustila jeho tehdejší přítelkyně Monika Timková, ta měla celou nevěru odhalit.

Vztah Hanychové a Prachaře se přitom tvářil jako skálopevný. Agáta prozradila v 7 pádech Honzy Dědka, že po sobě pokukovali už od dětství. „Poznali jsme se, když Kubovi bylo dvanáct a mně devět. Byli jsme v Karlových Varech, kde jsme točili reklamu na sušenky. Tam to celé začalo. Pořád nám to ale nevycházelo – buď byl on zadaný, nebo já, pak jsme byli oba zadaní hodně vážně – a v tu chvíli jsme se dali dohromady. Ale nejde žít se svým nejlepším kamarádem. Přišli jsme na to až po osmi letech…“.