Po Daně Hlaváčové se slehla zem: Skrývá se, ani se slavnější sestrou nemluví

Zdroj: Profimedia

Danu Hlaváčovou jistě znáte jako Doru z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Byla tedy doba, kdy měla tato herečka slušně našlápnutou kariéru a se sestrou Janou se podporovaly. Vše je ale pryč a nyní jedna o druhé nic neví.

Není to tak dávno, kdy se herečka Jana Hlaváčová rozmluvila o vztahu se sestrou Danou, který prý momentálně není žádný. Dana se totiž před více než deseti lety přestěhovala z Prahy do Mladé Boleslavi k dceři Lucii. I když si prý zpočátku sestry volaly, nyní už nedělají ani to. Jana dokonce prozradila, že na Danu nemá ani telefonní číslo.

Vše skončilo v okamžiku, kdy Jana kvůli vážné nemoci opustila po osmnácti letech Divadlo na Vinohradech a rozhodla se, že už bylo dost veřejného života a že chce dožít v ústraní. Tenkrát se tvrdilo, že trpí Parkinsonovou chorobou, což její sestra Dana nepotvrdila.

„To není jisté. Má svoji lékařku s obrovskými zkušenostmi, která tu nemoc studovala i ve Švédsku. A ta sestře řekla, že si není jistá, zda jde o tuto chorobu, že jí to potvrdit nemůže,“ řekla tehdy Dana pro ahaonline.cz a to bylo její poslední vyjádření ohledně své slavnější sestry.

Od té doby, co je Jana Hlaváčová ležák, sestra se jí neozvala

Od té doby s ní nepromluvila ani slovo, nezeptala se, jak se jí daří a nezavolala jí ani na Vánoce nebo narozeniny. Jana si z toho ale nic nedělá, je smířená se svým životem.

„Od té doby, co jsem ležák, se sestrou nejsme ani v kontaktu. Nevíme o sobě. Nemám na ni ani telefon. Já mám ale dost co dělat se sebou, nezbývá sil starat se o něco jiného,“ prozradila oblíbená herečka pro Blesk.

Říká se, že Dana na svou slavnější sestru vždy žárlila a záviděla jí. Sama přitom hrála v několika velmi oblíbených filmech a pohádkách, které se pravidelně vrací na televizní obrazovky. Za zmínku stojí například pohádka pro pamětníky s názvem Jak v Bratrouchově vyzráli na hastrmana, kterou bude Česká televize vysílat v nejbližších dnech. Tato pohádka je plná pěkných písniček a legrace. Natočil ji v roce 1970 režisér Tomšovský.

Dana Hlaváčová chtěla být původně matematičkou, ne herečkou

Původně prý ale Dana studovat na herečku nechtěla, chtěla být matematička. Až když to nevyšlo, nastoupila na DAMU. Při studiu hrála ochotnické divadlo, následně po ukončení studia hrála v Divadle E. F. Buriana. Když toto divadlo skončilo, účinkovala na různých scénách, ale především se živila jako pedagožka a dabérka.

Má dceru Lucii Matouškovou, která šla v matčiných šlépějích a začínala jako dětská televizní herečka a nyní se věnuje herectví v divadle v Mladé Boleslavi.