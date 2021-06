Dana Morávková a konec Ordinace: Už má za kšeft náhradu!

Ordinace v růžové zahradě po dlouhých patnácti letech končí a s ní i role lékařky Zdeny Suché, kterou jedenáct let ztvárňovala Dana Morávková. Herečka ale nesmutní a za "nekonečný" seriál už má náhradu!

Fanoušci Ordinace v růžové zahradě v posledních týdnech propadají panice, jejich oblíbený seriál totiž po dlouhých patnácti letech v červnu končí!

"Je to pro nás emotivní záležitost, většina z nás se seriálem zestárla, těžko hledat nějaká srovnání. Pokud si nějaký pořad udrží své místo v hlavním vysílacím čase po více než 15 let, a navíc se vysílá po dvou epizodách v týdnu, je to zkrátka fenomén, který jen tak nezmizí," uvedla v listopadu při oznámení konce programu ředitelka výroby TV Nova Monika Hasmanová.

Od té doby se spekuluje o pokračování Ordinace pouze na placeném kanálu Voyo. "Televize se nově rozhodla hodně sázet na Voyo, z něhož má peníze za předplatné. Bude jen pro něj točit seriály, které se v televizi jinak neobjeví. A právě tam se uvažuje i s pokračováním Ordinace," prozradil nedávno člen štábu webu Extra.cz.

Dana Morávková po seriálu neteskní, bylo to pro ni krásných jedenáct let

Zatímco televizní diváci jsou z konce ordinace zklamaní, jedna z hlavních představitelek, Dana Morávková, má na věc jiný názor.

"Nejsem z toho smutná, protože si myslím, že 15 let seriálu byl fenomén a hrála jsem v něm 11 let. Když něco krásného končí, tak pevně věřím, že se otevřou další dveře a něco hezkého začne," řekla herečka Aha! minulý rok v prosinci.

Morávková navíc ihned dostala jinou lukrativní nabídku na natáčení, zatím je ale projekt přísně tajný. "Ano, mám nabídku, ale nesmím o tom mluvit, takže nemluvím. Když se mi řekne, ať mlčím, tak mlčím. Je to psaný přímo pro mě. Nesmím k tomu víc říct, ale je to dárek k mým blížícím se narozeninám," pochlubila se herečka, která plánuje oslavu narozenin v Rakousku, stejně jako loňský rok.

Herečka se na obrazovky také vrací jako "mrcha" Andrea

Ordinace v růžové zahradě nebyl jediný seriál, kde Dana Morávková vynikala, před lety ji proslavila Rodinná pouta a jejich druhá řada s názvem Velmi křehké vztahy. Tam si herečka zahrála roli mrchy Andrey a diváci si ji budou moci připomenout díky novému kanálu Prima Star, který bude vysílat to nejlepší z archívu TV Prima.

"Pro mě to byla krásná příležitost, myslím, že jsem tu potvoru Andreu hrála s velkou chutí. Do dneška mají Rodinná pouta i Velmi křehké vztahy velkou základnu diváků, a protože občas Prima opakuje, tak se dívají, fotí a posílají mi fotky na Instagram a mají Andreu rádi," zavzpomínala Morávková na jednu ze svých zásadních rolí pro Super.cz.

Dana Morávková s manželem ráda jezdí na kole.