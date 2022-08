Dana Morávková vzpomínala na první intimnosti: Oproti ostatním byla dost pozadu

Zdroj: TekiShine/FTV Prima

Herečka Dana Morávková byla jedním z hostů v nové epizodě talkshow Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka, kde vzpomínala na své dospívání a přítomné hosty bavila povídáním o svých prvních intimnostech. Dle svých slov byla velmi opožděná oproti ostatním děvčatům, což bylo znát i z její první návštěvy gynekologa.

V nové epizodě oblíbené talkshow Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka před publikum usedli Jiří Mádl, Jan Čenský a také herečka Dana Morávková. Ve svém povídání se osobnosti vracely ke svému dospívání a také k prvním láskám. A hovořily velmi otevřeně.

Opožděná Dana Morávková

Herečka se nijak netají tím, že v oblasti erotiky byla vždycky trošku pozadu. „Já jsem byla velmi opožděná, ale já to ráda přiznávám. Dělala jsem krasobruslení, vstávala jsem každý den v pět ráno a večer dělala gymnastiku a balet. Tak jsem se do postele dostala později. A snila jsem o tom, že budu herečka. Když mi maminka dala knížku Děvčátka, na slovíčko, bylo mi osmnáct. Pamatuju si, jak jsem šla poprvé k dámskému lékaři, pan doktor vyplňoval kartu a ptal se: Jméno, věk, adresa… A pak řekl: styk? A já vstala. A když jsem tam poprvé v šestnácti vlezla, byla jsem v punčocháčích. Ale dohonila jsem to, taky jsem se vdala. Vdávala jsem se v pětadvaceti a v šestadvaceti jsem porodila syna,“ vyprávěla pobaveně herečka Honzovi Dědkovi.

Dana Morávková zavzpomínala i na to, jak se seznámila se svým manželem Petrem Maláskem, se kterým je v manželství až neuvěřitelných 25 let. „My jsme se s Petrem potkali při práci na muzikálu Kabaret. A mysleli jsme si, že v divadle to nikdo neví, ale všichni to věděli, že jsme zamilovaní. A když jsme se brali na Vyšehradě, pozvala jsem kolegy z divadla, mezi nimi byl i Petr Čtvrtníček, šprýmař, a ten přišel, dal mi obálku a zmizel. A když jsem tu obálku otevřela, stálo v ní: Máte tady bombu,“ vzpomínala Dana Morávková.

Jiří Mádl četl erotické povídky

Jiří Mádl popsal svoje působení v klášterní škole, kde získal první erotické zkušenosti, a vzpomínal, jak mu jeho role v pohádkách kazila rande. „Ve třinácti letech jsem studoval v Rakousku na gymnáziu, které bylo velmi výběrové, ale klášterního typu. Žije se tam podle starých poměrů a duchovní se starají o osazenstvo. Neměli jsme dovolené mobily, jen na večer, nesměli jsme číst časopisy jako Bravo. A tehdy začínal internet a duchovní tam velmi šikovně blokovali stránky, které jsme jako mladí kluci chtěli najít. Ale neuměli zablokovat erotické povídky, protože ty byly v různých jazycích. Maďaři nám doporučili, ať nehledáme obrázky, ale povídky. A tam to nějak začalo,“ vzpomínal na své rané erotické zkušenosti Jiří Mádl.

Jan Čenský zase vyprávěl o tom, jak se během studií zamiloval a doufal, že právě postelová scéna s jeho platonickou láskou je svede dohromady. "Říkal jsem si, že si mě v té posteli třeba všimne, ale nevšimla. A v pohádce Princové jsou na draka už měla nějakého muzikanta, takže oči jenom pro něj,“ vysvětlil Honzovi Dědkovi, proč mu to s kolegyní Andrlovou nevyšlo.