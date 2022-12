Osudem zkoušená Dana Syslová: Manžel jí zemřel v náručí, syn spáchal sebevraždu

Zdroj: Profimedia

Dana Syslová patří k těm vůbec nejoblíbenějším českým herečkám. Na svém kontě má mnoho úžasných rolí a je oblíbená jak mezi kolegy, tak mezi diváky. Kdykoliv je ve společnosti, neustále ji zdobí úsměv na tváři a dobrá nálada. Ne vždy tomu tak ale bylo. Osud ji totiž krutě zkoušel. A to hned několikrát.

Populární herečka Dana Syslová před nedávnem oslavila své 77. narozeniny, stále ovšem zůstává velmi aktivní, a to jak v osobním životě, tak v tom pracovním. V posledních několika letech ji diváci vídají hlavně v seriálu Ulice, kde ztvárňuje jednu z nejoblíbenějších postav. Při pohledu na tuto milou a sympatickou dámu by ale asi jen málokoho napadlo, jakým peklem si musela v životě projít.

Smrt manžela ji semlela

Dana Syslová se v roce 1969 provdala za herce Vlastimila Haška. S tím prožila krásné, i když kolikrát nesmírně bouřlivé manželství. Doma se často hádali, i přesto se ale nesmírně milovali a žili jeden pro druhého. I navzdory krušnějším časům tak byla pro herečku smrt jejího manžela, který odešel na věčnost v roce 1992 kvůli nemoci, zdrcující. A to možná i proto, že byla podle eXtra.cz právě ve chvíli manželova odchodu u něj a svírala jej v náručí.

Problémy vyústily v sebevraždu

Následně se zdálo, jako by si snad smůla na herečku zasedla. V ten samý rok, co zemřel její manžel, přišla také o syna Jiřího, který po dlouhém boji s psychickým onemocněním spáchal sebevraždu.

To už bylo na herečku až příliš. „Bylo to strašné období! Přežila jsem ho díky blízkému člověku. První roky jsem prožila jakoby v mlze, ani si to nepamatuju,” svěřila se před časem pro Blesk.

Poslední zlo

Následně se ale dokázala z obřích ztrát oklepat a myslela si, že už ji život dál zkoušet nebude. To se ale spletla. V roce 2006 jí totiž lékaři diagnostikovali rakovinu. Herečka okamžitě podstoupila léčbu a naštěstí se zrádné nemoci kompletně zbavila. A tím pro ni údajně veškeré utrpení skončilo a Dana Syslová věří, že ji už čekají jen krásné zítřky. „Když už člověk přežije všechny ty věci a chce žít dál, dojde k nějakému zklidnění a harmonii. Já to mám dokonce i v numerologii, že teď už se nic nestane a konečně můžu žít klidně,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.