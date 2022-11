Daniel Hůlka ukázal krásnou dceru: Malá Rozárka je celý tatínek

Zdroj: Profimedia

Daniel Hůlka je pyšným otcem čtyřleté Rozárky a dcerušku pomalu zasvěcuje do tajů muzikálů. Zpěvák svou holčičku bere na premiéry a je vidět, že jablko nepadlo daleko od stromu. Malá Rozárka je celý tatínek.

Muzikálový herec Daniel Hůlka otcovskou roli dlouho odkládal a o to více si ji na stará kolena užívá. Čtyřletá Rozárka dělá slavnému tatínkovi samou radost.

Dcera Hůlky prakticky od narození obráží premiéry muzikálů i vyhlašování cen a je vidět, že se Rozárka na společenských akcích cítí jako ryba ve vodě.

Na konci září zpěváka s dcerou zachytili fotografové na předávání cen Mistr zábavního umění a nešlo přehlédnout, že je holčička svému otci velmi podobná.

Do ničeho ji nenutím

Svou milovanou dcerušku vzal Daniel Hůlka mimo jiné také na představení Tarzan v Divadle Hybernia. "Dnes jsem tady jako divák. Přišel jsem se na Tarzana podívat s celou rodinou. Mám tady dceru Rozárku, manželku, tchána, švagrovou," prozradil Hůlka webu Super.

Zpěvák se také pochlubil, že Rozárka po něm zdědila nadání. "Já ji vůbec do ničeho nenutím. Rozárka zpívá od rána do večera, tancuje, recituje. Chodí do sboru, teď začíná do klavíru. K tomu sportuje a maluje. Říká, že je vše umělkyně, je multitalentovaná a pak si vybere," dmul se pyšný otec.

Svou jedinou dceru má Daniel Hůlka s o dvaadvacet let mladší manželkou Bárou Klement Hůlkovou. Dvojice se poznala v roce 2016 na jednom z Hůlkových koncertů a o dva roky později měli svatbu v Las Vegas.

Známý zpěvák s rodinou často a rád cestuje