Daniel Hůlka se pochlubil rozkošnou dcerou: Na roli otce čekal dlouhé roky

Zdroj: Profimedia

Daniel Hůlka se po pandemii naplno vrátil na prkna divadelní scény a na nedávné představení muzikálu Robinson Crusoe dorazila i jeho krásná manželka Barbora a tříletá dcerka Rozárka. Zpěvák si roli otce v pokročilém věku náramně užívá a není divu. Dočkal se jí až po dlouhých letech čekání.

Daniel Hůlka byl sice v minulosti ženatý s Libuší Haraštovou, jejich manželství se ale po dvou letech rozpadlo. Zpěvák si tak dlouhé roky, podobně jako třeba Bohuš Matuš, držel status svobodného mládence.

Ke svatbě donutilo Hůlku až těhotenství jeho současné ženy v roce 2017. "Jsme konzervativní heterosexuální demokrati, rodina je základ státu," okomentoval tehdy Hůlka pro Top Star svou nečekanou veselku v Las Vegas.

Otcem se muzikálový zpěvák stal až po padesátce, i když si potomka velice přál. O to více si ale nyní tuto novou životní etapu užívá.

Byla chyba začínat si se ženami, které byly součástí mé práce

Daniel Hůlka si vždy vybíral partnerky, které pocházely také ze showbyznysu. Barbora Klementová ho zaujala právě tím, že byla zcela mimo jeho obor, když se seznámili, živila se jako průvodkyně.

"Možná byla chyba začínat si se ženami, které byly vždycky součástí mé práce," přiznal zpěvák Blesku.

Právě svou odlišností dokázala Klementová nemožné a Hůlka se po letech hledání té pravé konečně usadil

"Samozřejmě je to pro mě velká změna. Celý život se mi převrátil naruby. Ale k dobrému. Je to hrozně fajn. Jsem naprosto šťastný. Dítě jsem chtěl opravdu dlouho a dlouho jsem čekal, až bude ta správná situace. Konečně to přišlo," prozradil před časem v rozhovoru pro Idnes.cz.

Zpěvák září štěstím, rodina ho naplňuje

Babora je pro Daniela Hůlku evidentně osudovou ženou. Nejen, že je právě ona matkou jediné zpěvákovy dcery, ale jejich vztah i po letech jen vzkvétá.

To dokazují i společné fotky rodinky z představení Robinson Crusoe, kam dorazila manželka i dcera Hůlku podpořit.

Nezbývá než hrdličkám popřát mnoho štěstí i do budoucích let a třeba se malá Rozárka dočká ještě sourozence. Necháme se překvapit.

Daniel Hůlka se krásnou dcerou chlubí pravidelně na svém Instagramu.