Šok ve Výměně manželek: Nastupují Stropnický a Krejčík, hvězdný pár ze zámku!

Bývalý politik Matěj Stropnický a jeho partner herec Daniel Krejčík asi potřebují nějakou tu korunu na rekonstrukci svého zámku, kde už nějaký ten rok bydlí a svépomocí ho dávají dohromady. Jiné vysvětlení, proč by se jinak přihlásili do Výměny manželek, nedává moc smysl. Do zpěvu jim ale nejspíš nebudu, mladý herec se totiž bude muset starat o šest dětí!

Jestli Stropnickému s Krejčíkem došly finance na rekonstrukci zámku, kde žijí, nebo se jen začali nudit, nikdo přesně neví. Jedno je ale jisté, gay milenci se přihlásili do oblíbené reality show Výměna manželek, která je honorovaná. Za jeden den natáčení mají aktéři deset tisíc korun. Za celé natáčení si tak rodina může přijít i na slušných sto tisíc.

Pokud chtěli na tuto sumu dosáhnout, rozhodně to pro ně nebylo snadné. Tedy hlavně pro mladšího Daniela, který se dostal do rodiny, kde se musel starat o šest dětí, zatímco Matěj zůstal jako zámecký pán doma. Pár si dokonce uvědomuje, že se jim spousta známých bude spát.

Budou nás mít za blázny

„Spousta kamarádů se mi bude smát, že jsem šel do takového pořadu. Budou říkat, že je to pokleslá senzacechtivá zábava, ale mně pak došlo, že kdo chce zastupovat běžné lidi s běžnými zájmy, nesmí opovrhovat zábavou, na kterou se ti lidé koukají. Je to jejich volný čas. Nikdy se nestanu matkou od šesti dětí ani svářečem. Ale snažím se na ty lidi aspoň chvílemi napojit, protože pak je můžu účinně zastupovat, kdybych se rozhodl zase někdy kandidovat v politice,“ prozradil důvod účasti Stropnický pro Expres.cz.

Matěj také chtěl českému národu ukázat, že i jako syn slavného herce a bývalý politik se rozhodně nebojí vzít krumpáč do ruky a makat rukama. Ten na svůj vysněný zámek dostal půjčku od maminky, která kvůli němu prodala jeden z pražských bytů. Teď jí ale pár musí dluh splácet.

„Narodil jsem se se stříbrnou lžičkou, studoval jsem v zahraničí a mám známého tatínka, který vše zařídí. Proti tomu bojovat je těžké. Lidé si myslí, že mám vše zařízené. Přitom si to musím zařídit sám,“ stěžuje si na vnímání své osoby Matěj, který chce díky tomuto pořadu vystoupit ze své sociální bubliny.

První byli Laffita s partnerem Guyem

Není to však první slavný homosexuální pár, který se do této reality show přihlásil. Byl jím Osmany Laffita a jeho partner Guy, kteří na zkušenost dodnes vzpomínají. A nutno podotknout, že to ne úplně dobře zvládli.

To Daniel se nenechal zahanbit a předvedl se v tom nejlepším světle, kdy výchovu šesti dětí s přehledem dával a lze říci, že si to i užíval. Možná by chlapci mohli adopci nějaké té ratolesti zvážit. Je vidět, že by jim to šlo.

Daniel se dokonce nechal slyšet, že by si to přál, ale Matěj si není úplně jistý. Kvůli tomuto tématu také občas u nich doma panuje napětí. Tak třeba se to právě po odvysílání středeční Výměny manželek změní.

