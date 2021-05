Partneři Stropnický a Krejčík: Po Výměně jim divačka poslala stovky tisíc korun

V nedávné době se objevili v reality show Výměna manželek a zasáhla je vlna pozornosti a reakcí. Vesměs jsou to komentáře pozitivní, jedna z divaček jim ovšem doslova vyrazila dech. Rozhodla se totiž podpořit jejich zvelebování zámku, na němž žijí, a poslala jim obří částku!

Účast Matěje Stropnického a jeho partnera Daniela Krejčíka v reality show Výměna manželek bylo pro mnohé velkým zpestřením. Partneři totiž společně žijí na zámku, který však prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Matěj a Daniel do opravy již investovali mnoho času i financí, do finální podoby má však stavení ještě hodně daleko. Jejich účast v reality show tak byla částečně motivována podle webu iDNES i peněžitou odměnou. Pořádný balík ale dvojice dostala až po odvysílání dílu. Ozvala se jim totiž jedna divačka a nabízela pomoc.

Obrovská suma

„Starší paní Naděžda z Prostějova mě po telefonu zasypala vědomostmi, co si o našem zámku dohledala. A asi po čtvrt hodině povídá, že její maminka po osmašedesátém emigrovala, v USA se znovu vdala a ona i otčím už zemřeli, před pár měsíci jí umřel i manžel a děti nemá. Z toho dědictví, co získala, nám chtěla přispět na zámek. Chtěla, aby to byla nějaká konkrétní věc, co po ní zbude s tím, že nám daruje tak okolo čtvrt milionu,” uvedl dle iDNES Matěj Stropnický, který byl z telefonu zcela jistě zaskočen.

„Uklonil jsem se na dálku a nabídl, že mám zrovna před sebou upravený rozpočet na zastřešení věže a že to dělá 309 431 korun. Ona si to zapsala a řekla, že se ozve. Abych řekl pravdu, volají nám různí lidé. Vesměs milí, ale hodně věcí pak vyšumí, to už patří k věci. Jenomže jsem se ráno probudil a peníze byly na zámeckém účtu. S paní Naděždou jsem samozřejmě mluvil už i osobně a do Prostějova posílám velké poděkování,“ napsal Stropnický v příspěvku na sociálních sítích.

Opravě zámku věnují vše

Štědrý dar od divačky Naděždy zcela jistě partnerům velmi pomůže a zároveň se díky němu zámek zase o něco blíže přiblíží své finální podobě. Už teď má ale mnoho návštěvníků a koná se v něm spousta kulturních akcí. „Od začátku zámkem provázíme. máme jeden okruh, který pojímáme každý jinak,” lákal potenciální zájemce Stropnický na prohlídku.

„S námi jdete ten samý okruh, ale dozvíte se od každého něco úplně jiného. Dan má rád strašidla, pověsti a pohádky, já mám rád fakta, souvislosti a data. Takže dobré je dát si nejprve to moje a pak to jeho pro odlehčení,” dodal ještě na závěr.

