Daniel Krejčík vzpomíná na Výměnu dodnes: Dojal ho hlavně nezvyklý koníček dětí

Přestože od doby, kdy se Daniel Krejčík se svým partnerem Matějem Stropnickým zúčastnili Výměny manželek, uplynulo několik dlouhých měsíců, oba partneři na natáčení stále často s láskou vzpomínají. Daniel, který se na deset dní stal „maminkou” šesti dětí, si pak rád připomíná hlavně jeden konkrétní moment, kdy se dozvěděl o dnes poměrně netradiční zálibě svých prozatímních potomků.

Partneři Daniel Krejčík a Matěj Stropnický před nějakým časem kývli na nabídku TV Nova a odhodlali se k účasti v pořadu Výměna manželek. Tím, kdo na deset dní odcestoval pryč, byl herec Daniel Krejčík. Vůbec netušil, že se dostane do početné rodiny, kde se bude muset postarat o šest dětí. Nakonec ale všechno zvládl levou zadní a jeho prozatímní ratolesti mu přirostly k srdci. A se svou náhradní manželkou Martinou si na druhé straně padl do noty i Matěj.

Nejkrásnější moment

V rozhovoru pro Nova Plus Daniel Krejčík vzpomínal na zážitek, který jej během natáčení Výměny dohnal k slzám. „Když jsem tam přišel, tak mi děti říkaly, že mají strašně rády knížky. To mě v dnešní době telefonů a notebooků fakt zarazilo. Ale za těch deset dnů jsem vůbec neviděl, že by si četly,” vracel se zpátky v čase herec, který se následně dětí zeptal, zda si nechtějí číst.

„Ony ale říkaly, že už mají všechno přečtené. Mě to najednou dojalo. Hlavně když mi ten starší kluk Pavel říkal, že by rádi četli, ale nemají co,” pokračoval Daniel Krejčík, který následně přes produkci pořadu domluvil, aby byla do rodiny dovezena krabice plná knih.

Dodnes jsou v kontaktu

Vzhledem k tomu, že během natáčení na obou stranách panovala skvělá nálada a nikdo se nedostal do žádného konfliktu nebo hádky, nabízí se otázka, zda spolu rodiny zůstaly v kontaktu i po natáčení. Jak Matěj Stropnický na dotaz nova.cz odpověděl, dříve byli s druhou rodinou v kontaktu velmi často a komunikovali spolu prakticky denně. Vzhledem k tomu, že mají ale teď všichni o dost více povinností, není kontakt tak častý. „S Martinou si telefonujeme docela často, i když dřív jsme mluvili samozřejmě častěji,” prozradil Matěj a dodal, že zatímco on komunikuje převážně s Martinou, Dan se kontaktuje hlavně s dětmi.

A nezůstalo jen u telefonátů a zpráv. Dan s Matějem druhou rodinu k sobě na zámek pozvali a ta jejich nabídku neodmítla. „Rodina tady byla loni v létě a my jsme za nimi byli v zimě. Tuším, že to bylo někdy okolo Vánoc, protože mrzlo jako blázen. Víckrát jsme se neviděli, ale doufáme, že nám to v létě vyjde,” řekl ještě Matěj, který s partnerem momentálně na svém zámku hostí několik ukrajinských uprchlíků.