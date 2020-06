Projekt Kouzelník Žito: Potřeboval jsem 200 milionů, byl to omyl, říká Landa

Alterego bláznivého kouzelníka nechal za sebou. Dle jeho slov nemůže vyloučit, že se nějaký ten čertík neobjeví. Podle Landy se stává, že se sem tam umělecký projekt nepovede. Svět se nezbořil. „Občas napíšete muzikál a lidi na něj nepřijdou, protože ho nepochopí, a to se stalo v tom Žitovi,“ vysvětlil Landa.

Za neúspěšný projekt může i management, jemuž do toho Landa nezasahoval. „To se však nakonec ukázalo jako problém. Takže se to zhroutilo, zastavil jsem to, ale neskutečně jsem si to užil,“ neskrýval emoce zpěvák. Jak on sám říká, byl to ozdravný pobyt ve figuře magora.