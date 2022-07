Daniel Nekonečný by oslavil 56. narozeniny, za jeho smrtí stálo zanedbané zdraví

Zdroj: Profimedia

Už je to déle než tři roky, co nás opustil muž, který měl vždy dobrou náladu, hýřil úsměvy a jeho outfity se třpytily tak, až oči přecházely. Daniel Nekonečný sice žil bouřlivým životem, ale drogy ani alkohol za jeho skon nemohly.

Slavný showman, zpěvák, král rozkoše a umělec, který se celý život snažil poskytovat všem radost, Daniel Nekonečný, zemřel 23. března 2019 ve věku 52 let ve svém bytě v pražských Řeporyjích. Tam ho však našli až o tři dny později, tudíž mu nebylo pomoci.

Daniel Nekonečný patřil mezi umělce, kteří si rádi užívali života. Drogy a alkohol tak patřily do jeho životního stylu, který připomínal karneval v Riu. I jeho koncerty byly plné třpytek, flitrů, barevných peříček, květin, zvířat i ohňostrojů. V Řeporyjích si Nekonečný pronajímal domek, kde často také pařil, proto si sousedé mysleli, že za jeho smrt nejspíše mohly zakázané látky.

Důvodem smrti nebyly drogy, ale infarkt

Není to ale tak a důvod jeho smrti byl méně skandální. Dostal ho neléčený vysoký tlak a z něj následný infarkt, otok mozku i srdce.

„Testy na toxikologii byly negativní,“ prozradila Blesku Danielova životní partnerka Zuzana Kardová. Ta už s ním pět let ve společné domácnosti nežila. Jinak ale spolu byli 19 let, tudíž k němu měla ze všech lidí nejblíž. I po rozchodu zůstali přáteli, takže Zuzana věděla o jeho zdravotních obtížích.

„Občas si stěžoval, že má infarktové stavy, ale přičítal to únavě z vystoupení a také epilepsii, se kterou se léčil. V domě jsem našla lék, který bral na epilepsii. Na vysoký tlak tam nic nebylo. A ani nikdy neříkal, že by se s tím léčil. Kdyby to věděl, tak by tady s námi pořád byl,“ pokračovala.

Pohřeb hýřil barvami a ohňostroji

I pohřeb byl velkolepou záležitostí plnou barev, flitrů a ohňostrojů. Nechyběly tanečnice, ani slavné osobnosti českého showbyznysu. Mezi jeho kamarády patřili například kouzelník Pavel Kožíšek, zpěvačka Ilona Csáková, moderátorka Lejla Abbasová, bavič Václav Upír Krejčí i zpěvačka Eva Pilarová.

Dnes by umělec oslavil 56. narozeniny a jistě v nebi slaví tak, jak to uměl jen on.