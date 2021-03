Užíval si života jako málokdo: Od smrti Daniela Nekonečného uplynuly 2 roky

Jeho zářivá vystoupení neměla v Česku obdoby, přátelé jej milovali a na rtech mu vždy zářil úsměv. Samozvaný král rozkoše Daniel Nekonečný prožil barevný život, kterého si uměl užívat plnými doušky. Odešel však předčasně ve věku 52 let. Letos tomu jsou dva roky…

Všude ho bylo plno. Pršela z něj radost, přátelství a neskutečná energie. Zpěvák a šoumen Daniel Nekonečný neznal smutek, chmury a život se snažil žít naplno. Přinejmenším tak alespoň vypadal. Sám sebe přitom označoval za krále rozkoše. Mezi lidmi i kolegy z branže byl velmi oblíbený, o to větší ránu znamenala jeho předčasná smrt.

Barvy, ohňostroje, zvířata

Daniel Nekonečný se narodil 29. června 1966 v Boskovicích. Dva roky studoval na pražské DAMU a následně vystřídal několik povolání. Pracoval například i v porodnici či jako hrobník. Svou hudební kariéru rozjel v kapele Laura a její tygři, první velké úspěchy pak přišli až po roce 1990, kdy založil skupinu Šum svitu. S tou totiž nahrál své největší hity jako Sexy Hafanana nebo Jsem boss. Publikum jeho vystoupení milovalo. Znamenalo totiž obrovskou show plnou exotických zvířat, ohňostrojů a v neposlední řadě neskonalé zábavy.

Vydal také sólové album s názvem Nekonečný šum, často se objevoval v nejrůznějších televizních estrádách. Jako herec se objevil v televizní sérii Historky od krbu nebo filmech Eliška má ráda divočinu či Jak se krotí krokodýli.

Po vlastních dětech netoužil, na svatbu neměl čas

Životní láskou Daniela Nekonečného byla Zuzana Kardová, i když spolu dvojice v posledních letech zpěvákova života nežila. Nadále si ale zůstávali velmi blízcí. „Prostě už toho na mě bylo moc. Neustále jsem balila, vybalovala, zařizovala a najednou jsem chtěla žít sama,” nechala se před časem slyšet Kardová pro Blesk, proč se před lety od zpěváka odstěhovala. „Nikdo třetí v tom nebyl, byla jsem jeho životná láskou a on byl mojí. Odstěhovala jsem se asi kilometr od místa, kde bydlel, a byli jsme neustále v kontaktu,” dodala ještě.

Kardová do vztahu s Nekonečných přivedla i svou dceru Terezu z předchozího vztahu, kterou zpěvák bral za vlastní a společně ji vychovávali. „Když jsme někam cestovali, vždy koupil tři letenky, neexistovalo, aby Tereza s námi neletěla,” řekla po smrti zpěváka Kardová s tím, že společné děti nikdy neměli a ani v plánu nebyly. Dan je nechtěl a ona na tom netrvala. Podobně to bylo i se svatbou, i když tu zpočátku chtěli. „Dokonce jsme plánovali, že se vezmeme, ale jak jsme svatbu pořád kvůli prací odkládali, tak na ni nedošlo,” svěřila se Kardová.

Náhlá smrt

Nic nenasvědčovalo tomu, že by Nekonečný delší dobu bojoval s většími zdravotními komplikacemi. O to větším šokem zpráva o jeho smrti byla. Daniel Nekonečný zemřel ve věku 52 let 23. března 2019 na infarkt myokardu, jehož příčinou byl podle Wikipedie neléčený zvýšený krevní tlak.

Pohřeb zpěváka proběhl 4. dubna téhož roku. Nešlo ovšem ani tak o smuteční událost, jako spíše o oslavu jeho života. Daniel Nekonečný navždy zůstane zapsán v historii české hudební scény jako člověk, který neznal smutek, bavič, který dokázal rozesmát i tu nejpevnější tvář, a bohém, jemuž bylo slovo „nuda” naprosto cizí.