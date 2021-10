Zákroky plastických chirurgů odmítá, Daniela Kolářová umí stárnout s noblesou

Zdroj: Profimedia

I když Daniela Kolářová nedávno oslavila pětasedmdesáté narozeniny, na svůj věk rozhodně nevypadá. Zatímco většina slavných osobností se od určité doby svěřuje do rukou plastických chirurgů, oblíbená herečka na to jde jinak. Z vrásek si podle všeho nic nedělá a snaží se život brát takový, jaký je.

Danielu Kolářovou si fanoušci asi nejvíce pamatují z kultovní komedie Léto s kovbojem. V něm si herečka střihla roli psycholožky Doubravky, která se zamiluje do traktoristy Honzy Macháčeka. Sympatická dívka se tak konečně zbaví ukňouraného studenta medicíny Boba v podání Oldřicha Víznera.

Seriál Modrý kód i natáčení se Svěrákem

Dneska je oblíbené umělkyni už přes sedmdesát a na nedostatek pracovních nabídek si rozhodně nemůže stěžovat. Kolářová se stala vyšetřovatelkou v seriálu Modrý kód a pravidelně účinkuje v pražském divadle Studio Dva. Objevila se také v komedii Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel a nedávno dotočila vánoční příběh Betlémské světlo s Janem Svěrákem.

Herečka nedávno vyrazila do společnosti, a okamžitě všechny ohromila svým přirozeným a nenuceným vzhledem. Na slavnostní zahájení Febiofestu v Obecním domě zvolila moderní kalhoty, které vhodně doplnila černým oversize svetrem. Přítomní pak doslova mohli oči nechat na jejím účesu. Daniela Kolářová totiž moc dobře ví, co jí sluší, a proto už léta nosí kratší sestřih. Světlé vlasy ji navíc nádherně rozzáří.

I když si Kolářová před časem začala všímat, že přichází první vrásky, o estetických zákrocích stejně neuvažovala. "Mě to nějak napadlo, jestli bych měla něco udělat, ale pak jsem se rozhodla, že bych to měla ustát. Rozumíte. Já budu mít natažený obličej, ale na tom krku už to stejně bude vidět. Ale musíte se to naučit přijmout a není to tedy nic, co by vám vysloveně dělalo radost," řekla herečka v pořadu Host Lucie Výborné na Českém rozhlasu Radiožurnál.

Na zahradě se nabíjím ohromnou energií

Populární herečka se netají tím, že ráda tráví volný čas na svojí chalupě. Právě pobyt v přírodě je tím, co jí dodává sílu, a pomáhá přijímat život takový, jaký je. "Já to vlastně kompenzuju tou prací na zahradě, která mě těší psychicky i fyzicky. A psychicky se tam vždy nabiju ohromnou energií z té přírody a to přebije všechny pohledy do zrcadla, kterým se vyhýbám čím dál tím víc," smála se herečka a dodala, že si ze stárnutí v podstatě nic nedělá.

Z Daniely Kolářové by si proto mohla vzít příklad nejedna žena. I když je touha po kráse a dokonalosti pochopitelná, ne vždycky se zákroky plastických chirurgů povedou. Známé celebrity pak často vypadají mnohem hůř než před samotným zákrokem. Něco takového ale podle všeho Kolářové určitě nehrozí.

Málokdo by hádal, že herečce táhne na osmdesát.