Se stárnutím nebojuje: Daniela Kolářová se udržuje svěží jedním trikem

Zdroj: Profimedia

Herečka Daniela Kolářová před pár dny oslavila své pětasedmdesáté narozeniny, při pohledu na ni by její věk uhodl asi jen málokdo. Legendární osobnost českého filmu si stále zachovává svůj svěží vzhled, a to i navzdory tomu, že nikdy nepostoupila žádné estetické zákroky. Samotné stárnutí se pak naučila přijmout a nijak se mu nebrání. V tomto uvědomění jí pomohla hlavně její oblíbená činnost.

Na svém kontě má mnoho úžasných rolí a pracovat nepřestává ani po sedmdesátce. Dnes je herečce Daniele Kolářové jen stěží uvěřitelných 75 let a stále se těší z mnoha pracovních nabídek, které jí přicházejí. Mimo svého povolání ovšem věnuje podstatnou část svého času práci na zahrádce, která je pro ni odpočinkem a zároveň jí pomáhá přijmout život takový, jaký je.

Jde to i bez plastických operací

Přestože přišly chvíle, kdy si začala všímat vlivů stárnutí, nikdy se, jako spousta jejích vrstevnic, neodhodlala k žádným estetickým zákrokům. „Mě to nějak napadlo, jestli bych měla něco udělat, ale pak jsem se rozhodla, že bych to měla ustát. Rozumíte. Já budu mít natažený obličej, ale na tom krku už to stejně bude vidět. Ale musíte se to naučit přijmout a není to tedy nic, co by vám vysloveně dělalo radost,” nechala se herečka slyšet v pořadu Host Lucie Výborné na Českém rozhlasu Radiožurnál.

Stárnutí jí pomohla přijmout práce na zahradě

Projevy stárnutí lze zpomalit psychickou pohodou, která v kombinaci s pravidelným pohybem dokáže v mnoha případech zázraky. A jedním z těch případů je podle všeho i Daniela Kolářová, kterou velmi zaměstnává její zahrada. „Já to vlastně kompenzuju tou prací na zahradě, která mě těší psychicky i fyzicky. A psychicky se tam vždy nabiju ohromnou energií z té přírody a to přebije všechny pohledy do zrcadla, kterým se vyhýbám čím dál tím víc,” smála se Daniela Kolářová a dodala, že projevy stárnutí pro ni nejsou vlastně podstatné.

„To je běh života, tak to je. Já se s tím smiřuju a nejvíce mi v tom pomáhá právě ta komunikace v přírodě,” svěřila se ještě herečka, která dokonce ve Studiu Dva požádala o to, zda by nemohla zkoušet převážně v zimě, kdy nemusí obhospodařovat svou zahrádku.