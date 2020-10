Hosté jen těžko zadržovali pláč! Poslední rozloučení s Danielou Krhutovou

„Je mi to upřímně a hluboce líto. Byla to úžasná, nádherná žena, zase máme o jednu duši míň. Soucítím s rodinou a mávám Daniele tam do oblak,“ napsala na Facebook představitelka soudkyně Barbary Simona Prasková. „To je hrůza,“ myslí si další. Daniela bude všem moc chybět.