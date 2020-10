Zemřela herečka Daniela Krhutová: Hvězdě Ordinace bylo pouhých 47 let

Daniela Krhutová začala s herectvím už v sedmnácti letech. Po boku Václava Sloupa a Vítězslava Jandáka se objevila v televizní komedii Ten můj tam má spolužáka. Ve svých jednadvaceti letech se dočkala hlavní role v pohádce Marie Růžička, role zároveň patří k hereččině nejznámějším. Často se objevovala v menších rolích v nejrůznějších seriálech. Diváci si Danielu mohou pamatovat například i ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Příspěvek, který Eva Decastelo sdílela, okomentovala řada fanoušků a přátel Daniely. „Je mi to upřímně a hluboce líto. Byla to úžasná, nádherná žena. Zase máme o jednu duší míň. Soucítím s rodinou a mávám Daniele tam do oblak,” zní například jeden z komentářů. Smuteční oznámení informuje o tom, že poslední rozloučení s herečkou proběhne 26. října v motolském krematoriu.