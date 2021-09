Daniela Peštová popsala první rande s Haberou, čím ji zpěvák dočista dostal?

Zdroj: Profimedia

Jako dokonalý pár působili na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varech zpěvák Pavol Habera a topmodelka Daniela Peštová. Ta jako by ani nestárla, na svůj věk vypadá prostě dokonale. Navíc byli manželé neustále usměvaví a skvěle oblečení i sladění. Patřili mezi nejkrásnější celebrity, které se na červeném koberci prošly.

Narodila se na severu Čech v Teplicích, ale zná ji celý svět. Její tvář se objevila na stránkách všech prestižních mezinárodních módních i lifestylových časopisů. V módě se tedy orientuje a pohybuje jako ryba ve vodě. Jak se ale seznámila se zpěvákem Paľem Haberou? Jaké bylo jejich první rande? A co má na něm nejraději?

Topmodelka si uvědomuje, že v Čechách a na Slovensku bude její manžel vždy větší celebritou než ona. Nebere ho ale jako nějakou star a sebe jako modelku, ale jako člověka, kterého miluje a tráví s ním ráda čas ve společné vlasti.

První rande proběhlo v Karlových Varech

Poprvé se seznámili roku 2000 a jejich rande proběhlo právě v Karlových Varech. Tenkrát tam byl Habera poprvé. Procházeli se společně po horách. Letos sice turistiku nestihli, ale i přesto si na festivalu užívali legraci, setkání s kamarády a hlavně jeden druhého.

Láska na první pohled to však mezi nimi nebyla. Sice prý proběhly vzájemné sympatie, ale vztah, který mezi nimi je, si museli vzájemně budovat. A čím ji slavný zpěvák nejvíce zaujal?

"Svým vtipem a svou normálností," prozradila Peštová pro Vlastu a dodala, čeho si na něm nejvíce váží. "Jeho přímosti, protože Paľo je člověk, který nemlží, nikdy nechodí takzvaně kolem horké kaše. Zkrátka za každé okolnosti vím, na čem s ním jsem. A to je super."

Na Haberovi nejvíce obdivuje normálnost

On na ní zase obdivuje to, že je férový člověk a nesnáší nespravedlnost. Pár hodně cestuje po světě, ale do Čech a na Slovensko se vždy rádi vrací. Mají spolu dvě děti - syna a dceru. Z předchozího manželství má Daniela ještě syna Yanicka, kterého Habera vychovával jako vlastnho. Nikdy prý mezi dětmi nedělal žádné rozdíly.

On sám byl před Danielou také ženatý, a to s jistou Naďou, s níž má dceru Zuzanu. Ale vzhledem k tomu, že si pečlivě střeží své soukromí, málokdo o jeho prvorozené dceři vůbec ví. A už téměř nikdo neví, že je dokonce dvojnásobným dědečkem. To znamená, že Daniela je vlastně takovou nevlastní dvojnásobnou babičkou. No řekněte, kdo by nechtěl mít takové šmrncovní prarodiče!