Peštová popsala své poprvé: Našla jsem víc, než jsem si dokázala představit

Zdroj: Profimedia

Ačkoliv Daniela Peštová oslavila padesátku už před pár lety, kdybyste její věk neznali, určitě byste jí ho netipli. Česká supermodelka a rodačka z Teplic nedávno na svém Instagramu zavzpomínala na své modelingové začátky, které se udály ve městě lásky a mecce módy Paříži. Jak kráska z maloměsta k velké modelingové kariéře přišla?

Daniela vystudovala gymnázium, a protože byla premiantka, toužila po vysoké škole. Maturitním rokem byl ale zrovna rok 1989 a přišly velké změny. Hranice se otevřely a dlouhé nohy okaté blondýny se mohly vydat do světa na zkušenou. A taková příležitost se neodmítá! Peštová vyhrála modelingovou soutěž a její kroky se tudíž ubíraly na místo, po kterém toužila nejedna dívka – do Paříže.

Vzpomínky na Paříž

Daniela se do Paříže přestěhovala a zastupovala ji agentura Madison Modeling Agency. Protože se jí kariéra slušně rozjela, netrvalo dlouho a další letadlo s kufry mířilo směr New York. Na Paříž ale Peštová nedá dopustit a na svůj Instagram napsala dojemný vzkaz.

„Když jsem zpátky v Paříži, nedá mi nevrátit se zpátky do minulosti. Tady to všechno začalo. Můj vůbec první test, první castingy, první zakázky. Poprvé jsem žila sama v cizím městě. Snažila se zorientovat v tomhle byznysu. Bez znalosti angličtiny a s hodně chabou francouzštinou. Mnohokrát jsem se ztratila, v každém smyslu slova. Ale v konečném důsledku jsem našla víc, než jsem si kdy dokázala představit.“

Z falešné pohádky do pohádky skutečné

Daniela žila svůj sen, za nedlouho potkala i svého prvního manžela Tomassa Butiho, se kterým měli v roce 1994 veselku. Co ale navenek vypadalo jako pohádka, nebylo až tak ideální. Peštová sice žila v luxusu, ale byl to luxus financovaný z jejích peněz. Tomasso se kvůli svému byznysu zadlužil a zanedlouho přišel i rozvod. Ačkoliv se mohlo zdát, že za krachem vztahu byly hlavně jeho dluhy, hlavním důvodem byl údajně jeho románek s jinou ženou.

Napodruhé už měla Daniela štěstí, dodnes tvoří pár s idolem mnoha žen, slovenským zpěvákem Pavlem Haberou. Klape jim to už přes dvacet let a kdekoliv se spolu objeví, září do všech stran a rozhodně to nevypadá, že by mělo být jejich štěstí útrum. Ačkoliv manželé nejsou, mají spolu dvě děti (dcera Ella Joy Anna a syn Paul Henry) a do rodiny patří i Peštové syn ze vztahu s Butim, Yannick.

