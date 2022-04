Daniela Písařovicová září štěstím: Krásná moderátorka už není sama

Zdroj: Profimedia

Krásná zprávařka Daniela Písařovicová už není sama. Po odchodu z veřejnoprávní České televize přešla do soukromé televize DVTV. Život si začala více užívat, získala volný čas sama pro sebe a možná i proto si našla konečně partnera.

Odchod z České televize

Odejít po letech z České televize bylo pro krásnou moderátorku těžké rozhodnutí. V ČT se ukázala hned v několika formátech, moderovala i předvolební debaty, patřila mezi nejvýraznější osobnosti zpravodajství. Práce ve zpravodajství pro ni byla velmi časově náročná, neměla čas na osobní život. I to byl jeden z důvodů proč začala pracovat v soukromé sféře. Aktuálně má více volného času, často jezdí na hory a do přírody. V rozhovoru pro ženy.iprima.cz přiznala, že volné chvíle už netráví sama: „Čas na lásku teď mám, nějaký ten prostor by tam byl. Jsem šťastná i v osobním životě,“ přiznala nového muže. Více se k nové známosti nechtěla vyjadřovat.

Dětské sny

Úspěšná moderátorka nikdy moderovat nechtěla, v dětství se totiž toužila stát učitelkou anebo letuškou: „Pak jsem zjistila, že nemám absolutně žádnou trpělivost na to, abych někomu něco vysvětlovala. Navíc nechápu, když někdo něco nechápe,“ vysvětluje, proč se učitelské kariéře nakonec vyhnula. Její život se ubral zcela jiným směrem, vystudovala vysokou školu ekonomickou, oboru se ale nikdy nevěnovala. Ihned po škole naskočila do České televize, kam se sama přišla zeptat na práci, postupně se vypracovala až na téměř moderátorský vrchol.

Diváci ji milují

Daniela je miláčkem diváků, v posledních letech září i v zábavních a komerčních formátech. V roce 2018 okouzlila porotu i diváky ve Stardance, tam se probojovala až do osmého kola, právě v soutěži se seznámila s herečkou Veronikou Arichtevou, se kterou ji pojí od té doby velké přátelství. Nedávno se objevila i v soutěžním pořadu Máme rádi Česko na TV Prima. Zanedlouho se na ni mohou diváci těšit v další zábavné show z produkce televize Prima Inkognito.