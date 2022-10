Daniela Písařovicová všechny uhranula: Ondřej Brzobohatý se dmul pýchou

Zdroj: Profimedia

Když Daniela Písařovicová jen pár dní před udílením Cen Thálie kývla na to, že bude zaskakovat za moderátora Ondřeje Kepku, ovládla ji nervozita. Nakonec ale všechno zvládla naprosto bravurně a všechny přítomné hosty okouzlila. A to nejen svým projevem, ale také dokonalou vizáží.

Daniela Písařovicová prokázala své dokonalé moderátorské dovednosti a naprosto skvěle se chopila moderování slavnostního večera, během kterého byly předávány Ceny Thálie. A to i navzdory tomu, že se začala na akci připravovat, jak se říká, za pět minut dvanáct. Událost měl totiž původně moderovat Ondřej Kepka, jenže ten jen pár dní před plánovanou akcí dostal podle Blesku covid.

Nervozita a obavy

Moderátorka se rozhodla, že nabídku přijme. Až do zahájení Cen Thálie si ale nebyla vůbec jistá tím, jak to vlastně dopadne. „Ve čtvrtek jsme probírali, zda je to vůbec možné stihnout. A ještě před přenosem jsem měla smíšené pocity,” prozradila Písařovicová pro zmíněnou redakci. Nakonec byla ale nadšená. „Byl to nádherný večer, až neuvěřitelná nálada. Hned tak se mi nepoštěstí být tak blízko hereckému světu,” pokračovala ještě.

Brzobohatý z ní nespustil oči

A Daniela nezazářila jen díky svému talentu, ale také díky krásným šatům, jež daly vyniknout její dokonalé postavě. Kromě toho se ještě ozdobila zapůjčenými diamanty v hodnotě bezmála 4,7 milionu korun. Z půvabné moderátorky nemohl spustit oči hlavně její partner Ondřej Brzobohatý, který byl na svou lásku nesmírně pyšný. „Držel jsem celý večer palce. Obdivuju ji,” prohlásil na adresu partnerky hudebník.