Životní zvrat Daniely Písařovicové: Po 16 letech opouští Českou televizi

Diváci byli zvyklí ji vídat coby moderátorku zpravodajské relace Události a Události, komentáře. Pro Českou televizi pracovala dlouhých šestnáct let, během kterých posbírala cenné zkušenosti a našla několik skvělých přátel. Nyní by se však ráda posunula jinam.

„O odchodu jsem přemýšlela zhruba rok, definitivně jsem se rozhodla v říjnu. Bylo to opravdu těžké rozhodování, neumím za sebou pálit mosty, 16 let je dlouhá doba, navíc Čt mi dala důvěru jako mladé holce, která neuměla vůbec nic a jen se drze přišla zeptat, jestli by tady třeba nemohla pracovat,” nechala se moderátorka slyšet pro super.cz.