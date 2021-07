Bezdětné celebrity kolem čtyřicítky: Kdo z českých hvězd otálí s mateřstvím?

Trendy se mění a s nimi se poslední roky i posouvá věk, kdy se ženy vrhají do založení rodiny. Zatímco za dob našich babiček bylo běžné porodit prvního potomka kolem dvaceti let, dnes prvorodičky vyčkávají mnohdy i dvakrát delší dobu. Které z českých celebrit ještě nepodlehly aktuálnímu baby boomu a zůstávají bezdětné i kolem čtyřicítky?

1. Monika Marešová

Leoš Mareš po prvním nevydařeném manželství řekl v roce 2018 své ano u oltáře módní stylistce Monice Koblížkové. Moderátor má z předchozího vztahu dva syny, se svou druhou manželkou ale zatím rodinu ani po letech vztahu nezaložil.

Fanoušci páru často spekulují, zda náhodou nemá Monika Marešová problém otěhotnět. Kráska oslavila letos v březnu čtyřicáté narozeniny, zatím ale miminko nepřichází.

2. Daniela Písařovicová

Moderátorce Daniele Písařovicové bude letos v prosince 43 let, přesto se ale naděje na mateřství zatím nevzdává. Pro založení rodiny jí prý zatím chybí hlavně vhodný partner.

"Vůbec nic nevzdávám, protože si život bez lásky a dětí neumím představit. Život rozdává různé karty a není automatické, že máte partnera. Není to houska na krámě, kterou si koupíte. Dlouhou dobu jsem to brala tak, že jsem divná, protože jsem s tím nebyla srovnaná. Láska se nedá vybojovat ani vyvzdorovat," vysvětlila moderátorka v rozhlasovém pořadu Blízká setkání.

3. Olga Lounová

Olga Lounová se naplno věnuje své rozjeté kariéře, o něco méně se jí ale daří v osobním životě. Zpěvačka stále nemůže najít toho pravého a poslední roky veřejně vystupuje jako single.

Mateřství se ale čtyřicetiletá hvězda nevzdává a před třemi lety si nechala pro jistotu zamrazit vajíčka. "Přece jenom stárnu, a tak jsme se pojistila. Kdyby to nešlo přirozenou cestou, vím kam sáhnout," prozradila Blesku.

4. Hana Vagnerová

Velice oblíbená herečka Hana Vágnerová oslaví čtyřicítku za dva roky, svého pana božského ale také zatím nepoznala. Sexy hvězda nedávno změnila image, ze zrzavé barvy vlasů přešla po letech na blond a o nápadníky rozhodně nemá nouzi.

"Mám ráda děti, ale vlastního potomka je potřeba mít s tím pravým mužem. Nebudu nic prozrazovat. Prostě si myslím, že když budu mít toho správného chlapa, tak si dovedu představit, že bych dítě měla klidně hned." řekla Vágnerová nedávno webu Blesk.

5. Petra Bučková

Herečka Petra Bučková, která se proslavila hlavně jako Naďa z Ordinace v růžové zahradě, na rozdíl od svých kolegyň děti vůbec neplánuje.

"Mě nikdy nenapadlo, že bych měla mít děti, je nesmysl se do něčeho nutit. Je mi takhle dobře a myslím si, že lidí je na světě hodně. Děti by měly mít rodiče, kteří jim dají dobrou výchovu. Když na školách hrajeme o klukovi, který nemá tátu, nebo o tom, že se jeho rodiče hádají a on se při tom schovává pod peřinou, aby to neslyšel, 80 % dětí v hledišti tomu rozumí, protože to samy zažívají. Tak to prostě je," prozradila před časem Blesku.