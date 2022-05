Daniela Písařovicová: Myšlenky na potomka se nevzdávám, dítě chci

Zdroj: Profimedia

Ve Fakultní nemocnici v Motole bylo rušno. Proběhlo tu totiž znovuotevření Terapeutické zahrady. Tu zde v roce 2014 vybudoval Nadační fond Pink Bubble, jenž podporuje děti a mladé lidi, kterým život zkomplikovalo onkologické onemocnění. Mezi řadou známých osobností, které se slavnostního přestřižení pásky zúčastnily, nechyběla ani známá moderátorka Daniela Písařovicová.

„Já s touhle organizací spolupracuji zhruba čtyři roky a oslovilo mě především to, že jde vždy o přesně cílenou pomoc malým a mladým lidem, kteří to hodně potřebují. Pomáhá se jim v průběhu léčby, v čase rekonvalescence a třeba i při znovuzapojování do běžného života. Je to tedy podle mě skvělý a hlavně velice potřebný projekt a cílem tohohle hřiště je odpoutat pacienty od strachu a bolesti,“ řekla pro kafe.cz Daniela.

Jak sama prozradila, děti miluje. Nabízí se otázka, co brání tomu, pořídit si svoje vlastní. Nikoho by to nepřekvapilo, když po letech konečně našla lásku a tvoří stabilní pár s Ondřejem Brzobohatým.

„Nic tomu nebrání. Uvidíme. Samozřejmě, že se téhle myšlenky na potomka nevzdávám. Moje sestra má dvě děti a já to s ní hodně moc prožívám a sama si je užívám. Mám k dětem velice kladný vztah, ale prostě někdy jsou okolnosti takové, že se přání a touhy nedostaví hned a přijdou třeba časem. Takže ano, chci dítě nebo děti a kdy? To nechám na přírodě,“ svěřila se moderátorka.

Na založení vlastní rodiny zkrátka nespěchá a raději přemýšlí, kam se podívá, až bude mít trochu volna.

„Nechme to času budoucímu. My oba máme teď kalendáře nabité pracovními povinnostmi, takže letní dovolená je s otazníkem. Kdybych si ale mohla vybrat, tak ráda vycestuji někam do Asie, což ale v červenci nebo srpnu není kvůli počasí ideální. Kdyby to klaplo, tak vycestování bychom naplánovali na zimní měsíce. Uvidíme,“ informovala Daniela Písařovicová a jelikož nastala chvíle na procházku po hřišti, vyrazila za malými pacienty.