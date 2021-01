Daniela Písařovicová: Může za odchod z ČT nabídka snů?

Daniela Písařovicová v České televizi zaujímala jednu z top moderátorských pozic a diváci byli zvyklí ji na obrazovce vídat coby moderátorku zpravodajských relací Události a Události, komentáře. Pro ČT pracovala dlouhých šestnáct let. O to větším šokem byla zpráva o jejím odchodu z televize. „O odchodu jsem přemýšlela zhruba rok, definitivně jsem se rozhodla v říjnu. Bylo to opravdu těžké rozhodování, neumím za sebou pálit mosty,” nechala se Písařovicová před časem slyšet pro super.cz.

Co však bylo tím pravým důvodem k jejímu odchodu, není dodnes tak úplně známé. Podle informací webu Expres by však mohlo jít o nabídku, kterou by nepohrdnul snad žádný moderátor, a tou je práce v DVTV.