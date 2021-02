Krásné gesto: Písařovicové kolegové při loučení vyrazili dech unikátním darem

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a Daniela Písařovicová se dojetím rozplakala. Od kolegů dostala na rozloučenou obří větrník a kytici. Kromě toho se jí ale všichni složili na její oblíbené šaty v barvě lila, ve kterých Daniela velmi ráda moderovala. Odkoupili je od České televize, aby se v nich už žádná jiná moderátorka na obrazovce neobjevila.

„Šetřím si je na nějakou speciální příležitost, protože jsou opravdu mé nejoblíbenější. Udělali mi tím neskutečnou radost, vůbec jsem to nečekala, což odpovídalo mé reakci. Chvíli to vypadalo, že nikdy nepřestanu brečet,” nechala se moderátorka slyšet podle Blesku s odkazem na Aha!. „Bylo to krásné gesto. Nevybavuji si, že by něco tak dojemného pro mě někdo udělal. Ještě jednou jim moc děkuji,” vzkázala kolegům.