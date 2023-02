Daniela Písařovicová musela Brzobohatého přemlouvat: Nakonec ho přesvědčila

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Daniela Písařovicová o svém soukromí mluví výjimečně. Přestože už s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým randí rok, o jejich vztahu toho tak z jejích úst moc nepadlo. Tentokrát byla ale přece jen sdílenější.

Daniela Písařovicová měla v lásce vždy tak trochu smůlu, v posledním roce je ale zamilovaná až po uši a zdá se, že konečně našla toho pravého. Začátky jejího vztahu s Ondřejem Brzobohatým byly kvůli okolnostem poměrně bouřlivé, dvojice se ale nenechala strhnout a dnes se těší velké lásce. O té ale málokdy na veřejnosti mluví.

Napřed se mu nechtělo

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová mají mnoho společného. Pojí je i láska ke sportu. Zatímco ale Ondřej dává spíše přednost silovému cvičení, Daniela ráda běhá. A protože nerada běhá sama, chtěla s sebou brát i partnera. Tomu se ale ze začátku moc nechtělo. „Napřed brblal, ale pak jsem mu vysvětlila, že je to přínosné, a už chodí rád,” smála se v rozhovoru v pořadu Blízká setkání.

Když už ale zrovna neběhají nebo nejsou v práci, společně strávený čas prolenoší. „S Ondřejem nejraději ležíme na gauči,” prozradila moderátorka.

Vášeň pro cestování

Pakliže jsou Daniela a Ondřej na delší čas osvobozeni od pracovních povinností, vyrážejí za hranice České republiky. A za rok vztahu toho stačili procestovat opravdu mnoho. „Na horách na túře jsme ještě nebyli, ale byli jsme v New Yorku, což bylo poznávání a zároveň úžasná gastronomie. Absolvovali jsme spolu i dovolenou, kdy jsme oba jen leželi a četli. Takže je to takový mix. Podle toho, na co máme náladu,” nechala se slyšet Daniela, která Ondřejovi k narozeninám koupila lístky na koncert Eltona Johna, který se konal v Miláně. „Prošli jsme si i město a skvěle tam vařili. Bylo to úchvatné a moc jsme si to užili,” usmívala se zamilovaná kráska.