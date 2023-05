Písařovicová se stěhuje: S Brzobohatým učinili významné rozhodnutí

Zdroj: Profimedia

Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý se rozhodli povýšit svůj vztah na zcela novou úroveň. Po bezmála roce randění totiž budou konečně bydlet pod jednou střechou. Krásná moderátorka tak vyklidila svůj byt, který nyní připravuje k pronájmu.

Když se Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová delší dobu neukazovali na veřejnosti, mnozí začali spekulovat o tom, zda jejich vztah neprochází krizí. To ještě umocnily fotky, na kterých moderátorka nakládá auto peřinami a různým oblečením. Bylo snadné nabýt dojmu, že si kráska bere od hudebníka zpět své věci a dává mu sbohem.

Spousta práce

Naštěstí je to ale přesně naopak. „Měli jsme náročnější období, kdy jsme oba byli zavalení prací,” vysvětlil před časem pro Blesk Brzobohatý, proč se s partnerkou nikde společně objevovali. „To, že se neukazujeme spolu, není nijak cílená záležitost. Buď jsme vyhodnotili, že se nám nikam nechce, nebo jsme nad tím ani nepřemýšleli. Já myslím, že partnerský život se neodehrává před kamerou a fotografy, ale primárně mezi těmi dvěma lidmi. My víme, že jsme spolu a není potřeba to řešit,” reagovala na podobný dotaz i Daniela Písařovicová.

Společné bydlení

Moderátorka se pak vyjádřila i k fotkám, které byly pořízeny při jejím stěhování. „Ano, vím, že to vypadá zvláštně,” prohlásila s tím, že se rozhodně nestěhuje od Ondřeje, ale naopak k němu. Nyní připravuje svůj byt k pronájmu, a tak odvážela všechny své věci. Některé z nich vezla do sběrného dvora.

Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý se dali dohromady na začátku loňského roku poté, co se hudebník rozvedl se svou tehdejší manželkou Taťánou Kuchařovou. Zpočátku svůj vztah úzkostlivě tajili a trvalo několik měsíců, než se oficiálně ukázali na veřejnosti jako pár. Přestože si stále své soukromí velmi střeží, dnes jim už nedělá problém o své lásce mluvit v rozhovorech a projevují si náklonnost i před zraky fotografů.