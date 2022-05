Daniela Písařovicová opilá láskou jen září: Zamilovaná je krásnější než kdy dřív

Zdroj: Profimedia

Přestože Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý svůj vztah oficiálně nepřiznali, na veřejnosti svou lásku už neskrývají. A vypadají vedle sebe opravdu šťastně. Bývalá tvář České televize v posledních dnech na sociální síti sdílí snímky, na kterých září obrovskými úsměvy, a je znát, že je v současné době nesmírně šťastná.

O tom, že hudebník Ondřej Brzobohatý a moderátorka Daniela Písařovicová tvoří pár, se mluví už několik týdnů. Oba dva si ale své soukromí střeží jako oko v hlavě, a tak na dotazy na novou lásku odmítali odpovídat. A právě proto, že ani jeden z nich spekulace nevyvrátil, bylo jasné, že na zvěstech přece jen něco bude. To pak potvrdila i bývalá manželka Brzobohatého Taťána Kuchařová. „Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství,” uvedla před nedávnem modelka pro primácký magazín Showtime.

Už se nechtějí skrývat

Brzobohatý a Písařovicová nadále o své lásce mlčí, je ovšem jasné, že pár skutečně tvoří. Fotoreportéři Blesku je totiž před pár dny zastihli při nákupu zeleniny v jednom z pražských obchodů. I když se Brzobohatý skrýval v čepici a slunečních brýlích, bylo na první pohled poznat, že je to právě on. S Písařovicovou si v prodejně zeleniny neustále vyměňovali zamilované pohledy a nakonec se před zraky dalších zákazníků také políbili. Schovávat se tak už dle všeho nechtějí a i když žádné oficiální prohlášení neučinili, nemohou se jeden druhého nabažit ani na veřejnosti.

Šťastná Písařovicová

Daniela Písařovicová měla poměrně dlouho na muže smůlu a nemohla najít toho pravého. Po lásce přitom velmi toužila. „Dlouhou dobu jsem to brala tak, že jsem divná, když vedle mě nikdo není. Nebyla jsem s tím srovnaná. A lhala bych, kdybych řekla, že jsem. Samozřejmě si život bez lásky neumím představit. A vlastně i bez dětí. Hrozně bych chtěla mít ve svém životě dítě,” nechala se moderátorka loni v červnu slyšet v pořadu Blízká setkání.

Pak jí ale osud přihrál do cesty právě Brzobohatého a přeskočila jiskra. Moderátorka je tak po dlouhé době opět bláznivě zamilovaná a její láska je jí opětována. Daniela Písařovicová v posledních dnech zveřejnila na sociální síti hned několik snímků, na kterých se usmívá od ucha k uchu a dává všem najevo svou obrovskou radost a štěstí.