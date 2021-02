Písařovicová stále nenašla toho pravého: Přiznala, v čem by mohla být chyba

„Třeba by se mi líbilo, kdyby byl vedle mě muž, který je vtipný. Zároveň by bylo fajn, kdyby nebyl ženatý,” zavtipkovala Písařovicová. Zároveň se otevřeně přiznala, že její výška v mužích leckdy vzbuzuje ostych. „Zažila jsem to mnohokrát ve vysílání. Vedle mě nechtěli chlapci moc vysílat, protože jsem vždycky byla vyšší než ostatní. Snad jen s výjimkou Michala Kubala,” řekla moderátorka.

Daniela Písařovicová před několika měsíci učinila velké a těžké rozhodnutí a rozhodla se po dlouhých šestnácti letech opustit Českou televizi, ve které působila jako moderátorka. V brzké době pak doplní tým moderátorů v DVTV. Nechala se však slyšet, že na práci pro Českou televizi bude vždy vzpomínat v dobrém.