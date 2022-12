Objekty zájmu Daniely Písařovicové: Hejlík jí dal košem, s Jágrem měli chemii

Zdroj: Profimedia

Daniela Písařovicová je sebevědomá, krásná a úspěšná moderátorka, která vždy působila, že muže ve svém životě nepotřebuje. Není to ale tak docela pravda a kolem charismatické tmavovlásky se vždy muži točili. A ne ledajací!

Daniela Písařovicová patřila dlouhá léta mezi ozdoby České televize, a když ji v prosinci roku 2020 opustila, byl to pro mnohé velký šok. Nakonec se po krátkém volnu rozhodla k profesi vrátit, ale na jiné místo. Nyní ji můžeme vídat v internetové televizi DVTV.

Do stejné společnosti navíc postupně přicházely její další kolegyně z veřejnoprávní televize, které také nebyly s atmosférou v ČT spokojeny a potřebovaly změnit prostředí. Šlo o Světlanu Witowskou a Lindu Bartošovou, které sice pracují ve stejné firmě, ale pod jinou redakcí, tudíž se s Danielou pravidelně nestýkají.

"Světlanu znám, seděly jsme spolu v jedné kanceláři, je to skvělá holka i novinářka. Lindu znám méně. Každopádně se jim tam bude určitě líbit, přeju jim, ať jsou v nové práci spokojené," řekla Daniela pro ŽivotvČesku před příchodem kolegyň.

Začátky vztahu s Brzobohatým byly pro Danielu těžké

Písařovicová si v poslední době zažila peklo kvůli vztahu s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým, který tvořil v době jejich seznámení pár s modelkou Táňou Kuchařovou. I když Daniela všude tvrdila, že ona nebyla důvodem rozpadu manželství nejkrásnější ženy světa a syna slavného herce, veřejnost i Taťána to viděly jinak. Ale ani lži, pomluvy a drby páru nezabránilo být spolu a zatím to vypadá, že jim to velmi klape. Třeba se dočká i vytouženého dítěte.

"Samozřejmě si život bez lásky neumím představit. A vlastně ani bez dětí. Hrozně bych chtěla mít ve svém životě dítě,“ prozradila Daniela v pořadu Blízká setkání.

Zatím jí toto přání s žádným mužem nevyšlo. Po jejím boku se jich totiž příliš neobjevovalo. Dle svých slov si kvůli tomu dokonce připadala divná.

„Dlouhou dobu jsem to brala tak, že jsem divná, když vedle mě nikdo není. Nebyla jsem s tím srovnaná," řekla v tomtéž pořadu.

Randila s Hejlíkem i kolegou z české televize Železným

Ví se o ní, že před jedenácti lety randila s hercem Lukášem Hejlíkem, se kterým se seznámila na finálovém večeru Muže roku. Vypadalo to, že si skvěle rozumí, ale po pár randíčkách byl konec. Vztah u herce totiž nepřerostl v lásku, ale zůstal na přátelské bázi.

Nějaká ta schůzka a pár týdnů jiskření proběhlo také mezi Danielou a jejím kolegou z České televize Jakubem Železným. Jako ke zkušenějšímu muži k němu moderátorka vzhlížela a obdivovala ho.

Do řečí se však dostala i díky Jaromíru Jágrovi, se kterým byla nafocena na oslavě narozenin Karla Gotta v době, kdy byl nejslavnější český hokejista nezadaný. Nakonec se ale nic většího neudálo, ale vrabci štěbetali, že tenkrát nemohla od hokejové legendy oči odtrhnout. Jaromír však nakonec podlehl krásné Dominice a Daniela si padla do oka s Brzobohatým. A vypadá to, že to pro oba dva byla šťastná volba.