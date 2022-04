Daniela Písařovicová a její muži: Točil se kolem ní Hejlík i Jágr

Zdroj: Profimedia

Bývalá moderátorka České televize si velmi zakládá na svém soukromí a prakticky nikdy nic ze svého života, zvláště pak toho milostného, nekomentuje. Není proto ani zas tak velkým překvapením, že se odmítla k aktuálním spekulacím o jejím údajném vztahu s Ondřejem Gregor Brzobohatým jakkoliv vyjadřovat. Bývalý manžel Taťány Kuchařové ale není zdaleka jediným slavným mužem, jehož jméno bylo s moderátorkou spojováno.

Je úspěšná, krásná a patří mezi špičky české publicistiky. Moderátorka Daniela Písařovicová má jistě mnoho nápadníků, kteří by stáli o její srdce. Jenže se zdá, že dlouhonohá kráska zkrátka nemůže najít toho pravého. Přitom po lásce vždy toužila. „Dlouhou dobu jsem to brala tak, že jsem divná, když vedle mě nikdo není. Nebyla jsem s tím srovnaná. A lhala bych, kdybych řekla, že jsem. Samozřejmě si život bez lásky neumím představit. A vlastně ani bez dětí. Hrozně bych chtěla mít ve svém životě dítě,” prohlásila Daniela Písařovicová před časem v pořadu Blízká setkání.

Nyní je její jméno spojováno s hudebníkem Ondřejem Gregor Brzobohatým, se kterým podle jeho bývalé manželky Taťány Kuchařové randí už půl roku. Zda je vztah skutečný, odmítla moderátorka komentovat. Ostatně vždy se odmítala vyjadřovat na adresu svého milostného života. Přesto se ví, že se kolem ní motalo mnohem více slavných mužů.

Opatrné seznamování a konec

Když se bývalá moderátorka České televize před jedenácti lety seznámila na jedné akci s hercem Lukášem Hejlíkem, vypadalo to, že si hodně rozumí. Celý večer se sklenkou v ruce vedli vášnivou konverzaci a zdálo se, že se možná rodí vztah, který by mohl fungovat. „Daniela je nejen krásná, ale i chytrá a velmi vtipná žena,” usmíval se tehdy herec v rozhovoru pro Blesk.

Dlouhého trvání ovšem tohle náhlé vzplanutí nemělo a za pár týdnů byl konec. „Od rozchodu s bývalou partnerkou jsem skoro rok vesměs sám. S Danielou se občas vídáme, ale platí, že jsme stále nedošli přes hranici opatrného seznamování. Je to hodně tím, že vedu spíše kočovný život a Daniela je v práci také vytížená,” řekl Hejlík podle Expresu o moderátorce a případném vztahu.

Příjemné setkání

Na oslavě 80. narozenin Karla Gotta se Danila Písařovicová dala do řeči s Jaromírem Jágrem. Ten byl v té době zrovna po rozchodu s Veronikou Kopřivovou. Možná i proto v dlouhé konverzaci Jágra a Písařovicové spousta lidí hledala něco, co tam nebylo. „Bavili jsme se o práci toho druhého, mě zajímal hokej, jeho moderování. Pak o běžných věcech. Bylo to příjemné,” prozradila Blesku moderátorka, která běžně o soukromí mlčí. Zřejmě chtěla všechny spekulace zastavit už v zárodku. „Telefony jsme si nevyměnili a ani na Kladno se nechystám,” smála se krásná Daniela.