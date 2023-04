Písařovicová o rozchodu s Brzobohatým a špatných zkušenostech z minulosti

Zdroj: Profimedia

Daniela Písařovicová před dvěma lety udělala zásadní rozhodnutí a po šestnácti letech odešla z České televize, kde patřila mezi stálice. Změna ale moderátorce přihrála do cesty životního partnera Ondřeje Brzobohatého a ani zpětně svých kroků nelituje a dle svých slov je nyní velice spokojená. V otevřeném rozhovoru sexy brunetka mimo jiné vyvrátila údajnou krizi ve vztahu. Někteří ji totiž podezřívali z rozchodu.

Zdroj: Vltava Labe Media

Daniela Písařovicová se objevila na křtu knihy Davida Borka, kam dorazila bez svého partnera Ondřeje Brzbohatého. David Borek je český televizní reportér a moderátor, který se v roce 2018 stal stálým zpravodajem České televize v Izraeli a na Blízkém východě a předtím moderoval pořady Události, komentáře a Interview na ČT24.

"Zahraniční reportérkou jsem nikdy být nechtěla. Skrze svoje jazykové znalosti bych si troufala tak na Německo, nebo Rakousko. A v Rakousku není žádný stálý zahraniční post. Ale já jsem si hlavně nedokázala představit ty dlouhé týdny bez rodiny. Navíc, co jsem se bavila s Davidem, tak v něm taky ta vzdálenost a cizí země vzbuzují celou škálu nostalgických vzpomínek a není to jednoduché," uvedla Písařovicová.

"Ta práce může být extrémně zajímavá, ale na druhou stranu se musíte popasovat s těma situacema, kdybyste chtěli mít u sebe svoje blízké a nemáte," dodala Daniela.

O odchodu z ČT a údajném rozchodu

Písařovicová se před časem rozhodla překopat svůj život od základu a opustila post moderátorky na ČT. Jak na tuto změnu pohlíží s odstupem dvou let?

"Já jsem moc spokojená. To, co jsem od toho očekávala, to znamená jistou změnu, ale přitom pořád stejnou práci, to se mi splnilo. Zároveň si občas odskazuju k nějakým zajímavým přímým přenosům, což má taky svoje kouzlo a má to zase něco jinýho do sebe, takže mi ta kombinace přijde báječná," pochvaluje si Daniela, která se vyjádřila i k údajné krizi ve vztahu s Ondřejem Brzobohatým.

"Ondřej na rozdíl ode mě může tu svoji hudební práci dělat i ze zahraničí, což já nemůžu. Takže někdy je to trochu náročnější, ale na druhou stranu děláme oba dva dost proto, abychom si na sebe tu volnou chvilku našli. To, že se neukazujeme spolu, není nijak cílená záležitost. Buď jsme vyhodnotili, že se nám nikam nechce, nebo jsme nad tím ani nepřemýšleli. Já myslím, že partnerský život se neodehrává před kamerou a fotografy, ale primárně mezi těmi dvěma lidmi. My víme, že jsme spolu a není potřeba to řešit. Dokonce už jsem slyšela, že jsem se odstěhovala ze společného bydlení, to se nekoná a myslím, že není potřeba ukazovat: hele my jsme tady. Nám je dobře i bez přítomnosti ostatních," uzavřela moderátorka s tím, že oba mají z předchozích vztahů se sdílením soukromí negativní zkušenosti a proto si společné chvilky nechávají pouze pro sebe.

Daniela Písařovicová si své soukromí bedlivě střeží