Má to v popisu práce! Daniela Šinkorová polonahá laškuje s Martinem Zounarem

Zdroj: Profimedia

Herečku Danielu Šinkorovou znají hlavně diváci TV Nova jako doktorku Gitu a první lásku doktora Mázla z Ordinace v růžové zahradě. V poslední době se ovšem herečka objevuje na divadelních prknech a to ve zcela odlišných rolích, než na které byla zvyklá.

Role prostitutky

V komedii Dva nahatý chlapi hraje Daniela prostitutku. Od doktorky Gity to je opravdu velká změna. Daniela si to ovšem díky své krásné štíhlé postavě může dovolit. Na divadelních prknech se právě v této hře objevuje velmi spoře oděná. „Během dvaceti minut, co jsem na scéně s Martinem Zounarem a Martinou Randovou, stihnu odehrát hluchou, němou, hloupou i vychytralou zkušenou společnici, která si ještě může i zazpívat. Je to děsná legrace,“ prozradila pro novinky.cz. Zároveň dodala, že hra je velmi úspěšná, divadelní představení je téměř vždy ihned po vypsání termínu vyprodané.

Doma létají talíře

Oblíbená herečka na další seriálovou roli zatím čeká, ráda by si zahrála kriminalistku. Sama ovšem dobře ví, že se dostala do věku, kdy už nemůže hrát mladé, svůdné ženy a zatím ani staré, moudré babičky, takže jí zbývá hrát ty ženy, které už si v životě něčím prošly. K těmto ženám má ale svým způsobem blízko. S manželem si doma někdy užije pořádnou scénu, jak sama prozradila. „To zažíváme. Nebo spíš, zažívali jsme – přece jen jsme spolu už přes šestnáct let a za tu dobu už jsme se trochu zklidnili. Ale byly skutečně dny, kdy u nás lítaly talíře, hrnky a skleničky.“