Daniela Šinkorová adoptovala pejska ze Sardinie, dala za něj desítky tisíc

Daniela Šinkorová nedávno vyrazila na dovolenou na Sardinii, nečekala ale, že si domů přiveze nového společníka. Herečka se zamilovala do místního pejska a rozhodla se podstoupit finančně náročnou cestu, aby ho mohla přepravit do Čech!

Daniela Šinkorová je milovnicí zvířat a tak když nedávno narazila během dovolené na toulající fenečku, rozhodla se jí pomoci.

"Je to krásný, zatím krátký a intenzivní… příběh. Tahle krasavice byla opuštěná, bezprizorní návštěvnice restaurace, ve které jsem štamgastem. Přišla vždycky večer, žebrala od hostů z talířů, pak unavená po celým dnu bloudění, nevím kudy, usnul. Majitelé restaurace ji nechali se u nich vyspat. Ráno zmizela. Velký problém byl, že milovala mazlení. Okamžitě se otočila na záda, a poskytla bříško k drbání každému, kdo byl ochotný. A já si jednoho večera všimla, jak má to bříško zamořené blechami. Tak jsem si řekla, že ji zkusím alespoň trochu vylepšit život tím, že ji vykoupu, zbavím blech a koupím ji obojek, který bude veškerý hmyz odpuzovat. A dám ji najíst. No, pouze tohle jsem udělala, nic dalšího jsem nečekala, neznalá chování opuštěných pejsků. Ovšem ona, Mimi, se okamžitě poté stala mou nedílnou součástí. Nehne se ode mě ani na krok. A já teď nevím, co dělat. Tak silnou vazbu a vděčnost jsem nečekala," svěřila se herečka svým sledujícím na Instagramu s dojemným příběhem.

Šinkorová si toulavou fenku natolik zamilovala a ona ji, že přistoupila k její adopci, jenže, převézt pejska z tisíce kilometrů vzdáleně země do Čech není vůbec jednoduchá záležitost!

Daniela Šinkorová řeší pro nalezeného pejska pas a očkování, pár týdnů ho musela nechat na Sardinii

Když letěla Daniela Šinkorová na Sardinii, ani ve snu nečekala, že domů přijede se psem. Malá fenečka, které začala herečka říkat Mimi, ji ale natolik očarovala, že vymyslela náročný plán, jak ji dostat domů.

"Strašně mě překvapilo, kolik z Vás zajímá příběh MIMI, pejska, kterého jsem našla opuštěného na Sardinii. Tak tedy: Nemám ji tady v ČR, zatím! Protože potřebuje zařídit pas, aby mohla cestovat do zahraničí. A to chvíli trvá, včetně povinného očkování a mikročipu pod kůží. Absolvovala také operaci ouška, ve kterém jí uvízla pichlavá rostlinka…a všechno má nějakou časovou posloupnost. Teď už tohle všechno je a čekám na vystavení pasu," vysvětlila Šinkorová na svém Instagramu, jelikož se dotazy na pejska množily.

Šinkorová chce pro fenku Mimi jet autem, v letadle by ji museli uspat

Až bude mít fenka Mimi všechna potřebná osvědčení, bude ji muset Daniela Šinkorová dojet vyzvednout na Sardinii.

Cesta letadlem ale nepřichází v úvahu, jelikož by pejsek musel být po celou dobu uspaný, což se herečce nelíbí.

"Na Sardinii se pro ni vrátím. Je to přece Mimi Scinkorová. Teď je v dobrých rukou, s naším kamarádem, který má sám doma dva pejsky a Mimi ho má ráda. Spí v exkluzivní boudě, na terase, která je jen její a je tam úplně v bezpečí. Domů pocestuje autem a lodí, nechtěla jsem ji nechat do letadla uspávat," prozradila bývalá hvězda Ordinace růžové zahradě. Od setkání s toulavým pejskem tak Šinkorovou dělí už pouhé dny. Držíme při záchranné akci palce!

Nalezenou fenku Mimi čeká ještě dlouhá cesta.