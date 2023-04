Tohle chlapeček nedělá: Daniela Špinar popsala dětství v silně věřící rodině

Zdroj: Česká televize

Transgender režisérka Daniela Špinar, která už několik měsíců podstupuje změnu pohlaví z muže na ženu, se snaží šířit osvětu o tom, čím si vlastně transgender lidé procházejí. Během svého vyprávění se vrátila i ke svému dětství, které pro ni bylo v mnoha ohledech náročné. Největší oporou jí byla její sestra.

Už jsou to dva roky, co se transgender režisérka Daniela Špinar rozhodla dát sbohem svému „starému” tělu a uvědomila si, že není mužem, ale ženou. Samotnou tranzici pak započala před několika měsíci a začala brát hormony. „Otevřela jsem dveře, ty dveře jsem zavřela a nechala jsem za nimi toho muže. Najednou plavu v tom, co se děje. Zjistila jsem, co vlastně obnáší život ženy, a to nejen po praktické stránce, ale i třeba z hlediska autority,” uvedla k velké změně Daniela v pořadu 13. komnata.

Zmatené dětství

Daniela se už jako malé dítě od ostatních chlapců v mnohém lišila. Rozhodně s nimi nesdílela vášeň pro auta, tanky nebo vojáky a naopak se zajímala o panenky. „Moje sestra byla jako moje alibi. Mohla jsem si s ní hrát, hrát si s jejími hračkami. S bratrem jsem si nikdy nehrála,” vyprávěla režisérka, pro kterou dospívání rozhodně nebylo jednoduché.

Vyrůstala totiž v silně věřící rodině. „Rodina i církev mě formovali v tom, že tohle chlapeček nedělá. Cesta k pravé identitě trvala 20 let,” svěřila se Daniela a dodala, že její odlišnosti vnímal špatně hlavně její tatínek.

Heterosexuální žena

Prakticky celý svůj život pak Daniela žila v tom, že je zkrátka homosexuálním mužem. Až během posledních let si ale začala uvědomovat, že se mají věci zcela jinak. Došla podle Blesku totiž ke zjištění, že není mužem, ale heterosexuální ženou uvězněnou v mužském těle.

S uvědoměním přišla velká úleva. V současné době Daniela září štěstím a radostí a na sociálních sítích se chlubí tím, jak se její život změnil. Užívá sí dámského oblečení a také prsou, která jí zdobí hrudník.