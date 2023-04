Transgender režisérka Daniela Špinar se chlubí svým tělem: Ukazuje nohy i ňadra

Zdroj: Show Jana Krause

Jsou to už dva roky, co bývalá šéfka Činohry Národního divadla Daniela Špinar začala svou změnu pohlaví. Na sociálních sítích pravidelně zásobuje své příznivce aktualitami ze svého života a ukazuje, jak se její tělo pomalu mění. A podle všeho je Daniela nejvíce pyšná na své poprsí. Tím své fanoušky totiž dráždí zdaleka nejvíce.

Daniela Špinar prakticky celý svůj život strávila v mužském těle a byla přesvědčená o tom, že je homosexuál. V posledních letech ale zjistila zcela jinou skutečnost. Přišla totiž na to, že není gayem, nýbrž heterosexuální ženou v mužském těle. Proto se už před dvěma lety rozhodla podstoupit proces změny pohlaví, bere hormony a postupně se sžívá se svým novým tělem.

Velké prozření

Daniela Špinar v Show Jana Krause prozradila, že když se svěřila okolí o svých myšlenkách, zpočátku se setkávala s rozporuplnými reakcemi. „Zaznamenala jsem i reakce jako: Ježišmarjá, ještě tohle! On už neví co by, aby strhl pozornost. Nevěděl, jak z toho všeho ven, tak zkusil tenhle střih. Ale existují jednoduché poučky. Pokud nejste v cizím těle, tak vás to ani nenapadne, a pokud náhodou ano, té představě se zasmějete a dál to neřešíte,” svěřila se režisérka.

Konečně ve svém vytouženém těle

Ti nejbližší ovšem Danielu Špinar v její cestě za štěstím a spokojeností podpořili. A tak nebylo na co čekat. V současné době už režisérka bere hormony více jak 9 měsíců a její tělo se začalo měnit. A nejen tělo, ale i mysl. Daniela podle fotografií, které zveřejňuje na svém Instagramu, září spokojeností a užívá si být ženou. Fotí se v podpatkách, sexy košilkách a také šatech a září radostí a také smyslností.

Čas od času svým příznivcům nadělí i peprnější snímky, na kterých se pochlubí svými přednostmi. Výjimkou pak nejsou ani fotografie odhalující její bradavky. Daniela Špinar zkrátka našla sama sebe a konečně si připadá sexy jako nikdy předtím.