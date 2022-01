Daňové novinky: Sleva na poplatníka se v roce 2022 zvýší o tři tisíce korun

Zdroj: Profimedia

Jako každý rok, i letos s 1. lednem nastala z hlediska daňových povinností řada změn. Tou nejvýraznější je pravděpodobně zvýšení slevy na poplatníka, díky které mohou lidé ročně ušetřit až několik tisíc korun. Naopak živnostníci musejí počítat s vyššími odvody. Kromě slevy na poplatníka se totiž zvýšily i paušální daň a také minimální zálohy na zdravotním a sociálním pojištění.

Jednou z nejvýraznějším novinek z hlediska daňových povinností, kterou rok 2022 přináší, je výrazné navýšení slevy na poplatníka. Zatímco v předchozích letech dlouho tato sleva činila 24 840 korun a až v roce 2021 se zvýšila na 27 840 korun, rok 2022 přináší další zvýšení, a to rovnou o tři tisíce. Celkově tedy sleva na poplatníka v roce 2022 činí 30 840 korun.

Jak se změna projeví?

Jak uvádí web finance.cz, zvýšení základní daňové slevy pro zaměstnance znamená, že si oproti loňskému roku měsíčně polepší o zhruba 200 korun. Zdá se ale, že takový nárůst je pro několik dalších let finální. O žádném dalším navyšování výše slevy na poplatníka do následujících let nebyla prozatím řeč.

Slevu na poplatníka může uplatnit každý, kdo odvádí daně. Živnostníci, kteří neplatí daně paušálně, ji uplatňují ročně, zaměstnanci zase měsíčně. To ale jen v případě, kdy mají u svého zaměstnavatele podepsané prohlášení poplatníka.

Zaměstnanci si polepší, živnostníci zaplatí více

Živnostníci, kteří odvádějí daně paušálně, v roce 2022 měsíčně nově zaplatí 5 994 korun. „V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 korun, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent ve výši 3 267 korun a záloha na daň z příjmů ve výši rovných 100 korun,” nechala se pro web E15 slyšet daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

A i ty OSVČ bez paušálního placení daní musí počítat s novými zálohami na zdravotní a sociální pojištění. U zdravotního, jehož loňská minimální výše zálohy činila 2 393 korun, je nově nutné zaplatit 2 627 korun. Minimální výše sociálního pojištění se zase zvedla z 2 588 korun na 2 841 korun.