Dara Rolins dojemně promluvila o dceři: Roste z ní zajímavá slečna

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins se nikdy netajila tím, že cestování je její vášní a nehodlá na tom nic měnit ani teď, v době koronavirové. Udělala vše proto, aby byly její cesty co nejbezpečnější, tudíž se nebojí a klidně vyrazí se svojí dcerou Laurou do exotiky. Obě děvčata pojí nejen pouto matka a dcera, ale jsou i nejlepší kamarádky, což si Dara nemůže vynachválit.

Dara Rolins patří mezi oblíbené zpěvačky už pěknou řádku let, ale už třináct let je také pyšnou matkou krásné slečny jménem Laura. Ta je dokonalou kombinací obou rodičů a evidentně se s oběma velmi dobře baví.

Její tatínek, Matěj Homola ze skupiny Wohnout, jí připravuje dobrodružné dovolené a s maminkou si pak užívá ten princeznovský luxus. Miluje prý oboje. Za to je vděčný právě Homola, který rozhodně nepatří mezi žádné nafoukané hvězdy, ale vždy spíš tíhl k punkovějšímu stylu života. Mnozí také nechápali, co na Daře vlastně vůbec vidí, když jsou oba úplně z jiného světa.

I když umělcům vztah nevydržel, vzniklo z něj něco krásného, a to právě Lola. Díky ní pak k sobě našli zpět cestu i rodiče a dnes jsou z nich blízcí přátelé. Kromě výchovy se baví i o soukromých záležitostech a mnozí by je zase rádi viděli pohromadě. Dara to ale vylučuje.

Návrat Dary k Homolovi nehrozí

Je jí prý dobře tak, jak je to teď. Matěj má navíc přítelkyni, kterou má Lola ráda a vychází s ní přímo skvěle.

Zpěvačka si v nabitém programu vyšetřila týden volna a vydala se relaxovat do Thajska. A to dokonce bez dcery, kterou nechala s chůvou a svou sestrou.

„Vykousla jsem si šest dní volna. Matěj, Lauřin tatínek, je momentálně v Albánii, já jsem si taky dovolila odjet, tak jsem Lauru svěřila mojí ségře a naší chůvě. Jak je jí třináct, tak už neprotestovala. Většinou se mnou ale jezdí i dcera. Máme blízký a dobrý vztah, Lola je zvyklá si se mnou povídat o všem. Myslím si, i když nemám patent na rodičovství, že z ní roste zajímavá a šikovná slečna,“ prozradila pro pořad Experti.

Dara má s dcerou krásný vztah

Dara a Lola mají krásný vztah. Říkají, že kromě toho, že jsou matka s dcerou, jsou i nejlepší kamarádky. Proto se spolu nebojí často cestovat. Teď ale vše skončilo, Laura totiž nastoupila na jinou školu.

„Teď bude všechno jinak, protože aktuálně udělala přijímací zkoušky a přestoupila na mezinárodní školu a tam jsou pravidla trošku přísnější. Ale na základce to bylo super, že jsme vždycky v lednu mohly na měsíc odjet na Bali. Šest let jsme to tak dělaly. Vždycky jsem brala chůvu, která měla připraveny podklady ze školy a nastudované učivo. Vždycky ráno jsem šla na jógu a Lola měla školu. Ale pak měla klid a volno, byly jsme na pláži a dělaly si, co chtěly. Lola je šikovná a vždycky se všechno doučila. Ale teď už ta možnost není,“ posteskla si Dara.

Ta není z restrikcí, které jak u nás, tak na Slovensku, panují, nadšena a nemůže se tak dočkat, až opět sbalí s Lolou kufry a vyjedou za sluncem.