Dara Rolins zapojuje dceru do podnikání, krásná Laura je tváří parfému

Dara Rolins ukazuje často na sociálních sítích svou dceru Lauru, půvabná dívenka bude mít brzy čtrnáct let a stává se z ní velká slečna. Nabízí se otázka, kam budou její kroky směřovat u volby povolání. Dcera hudebníka a zpěvačky má velmi blízko k showbyznysu. Slavní rodiče ji mohou předat nemalé zkušenosti nebo naopak ji před tímto světem varovat.

Kariéra modelky

Nabízí se otázka, zda krásná Laura neplánuje být modelkou. V kariéře modelky by měla určitě dveře otevřené. Rolins se k nápadu jako podporující matka vyjádřila jednoznačně: „My Lauru podpoříme v čemkoli smysluplném. Toto smysluplné je. Tyto holky si plní své sny a nejedna dívka sní o tom stát se modelkou,“ popsala svůj postoj rodiče zpěvačka. Laura o světě showbyznysu nepřemýšlí a Rolins je za to velmi ráda: „Je mi sympatické, že má správnou sebereflexi. Tím, že máme spoustu kamarádů ze showbyznysu a modelingu, tak v tomto světě jednou nohou je. A spousta věcí jí na tom vadí. Je raději v ústraní a nemá zapotřebí být toho součástí,“ na závěr dceru pochválila: „Je to její přirozený rys. Myslím, že z ní roste rozumná holka,“ prozradila pro super.cz.

Rodinný podnik

Laura už si profesionální focení vyzkoušela a to při kampani k parfému L’AURA. Ten vytvořila Rolins pod záštitou své značky VERMI. Parfém odkazuje právě na jméno dcery, při točení reklamního spotu si tak Laura vyzkoušela jaké to je být středem pozornosti a v rukách kadeřníků a vizážistek. Slovenská diva už několikrát na svém Instagramu naznačila, že chystá i letošní rok řadu novinek pod svou značkou, kterou rozšiřuje o další a další sortiment. Nabízí vonné svíčky, oblečení, difuzéry a náramky. Právě její denimovou kolekci si oblíbila nejedna celebrita, mezi českými herečkami se kouskem z kolekce VERMI pochlubila Jitka Schneidlerová, Nicol Štíbrová a řada dalších. Do rodinného podnikání zapojuje svým způsobem i expartnera Matěje Homolu, ten pravidelně vystupuje na koncertech zpěvačky. I když už netvoří pár, společně tvoří velmi úspěšnou rodinu.