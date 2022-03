Dara Rolins ukázala dceru, se stejným účesem jsou k nerozeznání

Zdroj: Profimedia

Na Mezinárodní den žen ukázala slovenská zpěvačka Dara Rolins na sociálních sítích svou krásnou dceru Lauru. Z malé holčičky vyrůstá krásná žena. Rolins si bude muset brzy na odhánění nápadníků pořídit brokovnici. Dcera, kterou má s muzikantem Matějem Homolou, má být po kom krásná, zpěvačka zraje jako víno obzvlášť po boku nového partnera Pavla Nedvěda.

Vlasový guru a svátek žen

Fotografii Rolins sdílela k příležitosti svátku žen a připojila k ní komentář: „Dnes oslavujeme ženy. Malé, velké, všechny nás. Ano, na fotografii je s námi muž a ne, není to náš Pavlík. Je to náš kamarád, vlasový kouzelník Marty, jehož ruce se pravidelně dotýkají našich vlasů a to, jak moc je tato aktivita pro nás důležitá, víme my, ženy, nejlépe. Měly jsme ho tu na návštěvě a když už vlnil mě, navlnil i Lolu. A tak vás při této příležitosti dnešního svátku chceme společně pozdravit a popřát všem ženám, aby se jediné starosti, které budou okupovat jejich hlavy, týkaly výhradně a jen jejich účesů. Ať žijí všechny ženy světa.“ Zpěvačka a dcera překvapily téměř totožným účesem, lehké vlny jim oboum moc slušely. Nelze si nevšimnout, že Laura začíná své vlasy zesvětlovat také, stejně jako Dara, ke které blond neodmyslitelně patří. Kadeřník Martin Tyl patří jednoznačně k nejlepším kadeřníkům celebrit, stará se o účesy Leoše Mareše, Moniky Bagárové a mnoha dalších osobností.

Laura roste jako z vody

Od narození jediné dcery Dary Rolins uplyne už brzy čtrnáct let. Laura, kterou má zpěvačka s expartnerem Matějem Homolou, už je teenagerka. Když byla Dara v roce 2007 těhotná, seděla zrovna v porotě poslední slovenské SuperStar. V zákulisí každý týden zpěvačce měřili bříško, aby se diváci dozvěděli, jak její dcera roste. Slovenská diva rodila v pražské porodnici, u porodu tehdy nechyběl ani otec Laury Homola. I přes drsný rozchod jsou nyní přátelé, společně vystupují i na zpěvaččiných koncertech.