Dara Rolins šokovala výchovou dcery. Lolinku vzala na místo pro dospělé

Vypadá to, že blonďatá dračice pořád ne a ne najít toho pravého, a tak dovolené tráví zatím pouze se svojí dceru. Objíždějí slunná místa, zejména tak jejich oblíbené Bali, ze kterého lze na sociálních sítích vidět asi nejvíce fotografií. Na některých se Dara prsí a na jiných je se svojí dcerou v místech, která fanoušci neschvalují.

Na jednom z posledních snímků je Dara s jedenáctiletou Laurou přímo u barového pultu. Někteří příznivci slovenské krásky si ale myslí, že takhle malá dívka nemá v baru, co pohledávat. Daru to ale zřejmě nechává chladnou. V popisku fotografie to naopak ještě z legrace zdůrazňuje. Konec konců, provokovala vždycky ráda.