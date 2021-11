Dohání Daru Rolins exekuce za nehodu? Jsou věci, které mě nenechávají spát

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins před jedenácti lety způsobila dopravní nehodu, při které zemřel muž. Zpěvačka za svou chybu zaplatila nejen doživotním pocitem viny, ale také musela rodině dát adekvátní odškodné, tím ale příběh neskončil. Rodinný právník zesnulého nyní přišel se šokujícím tvrzením.

Dara Rolins v roce 2010 způsobila autonehodu, která jí dodnes nedá spát. Zpěvačka omylem najela svým vozem do motocyklisty, který smrtelným zraněním podlehl.

Ačkoliv už od smutné události uběhlo mnoho let, rodina zesnulého se k ní stále vrací.

Právní zástupce pozůstalých, Karel Friml, ve své knize Žil jsem s justicí tvrdí, že Rolins odmítala zaplatit odškodné a dokonce z tohoto důvodu museli na ni uvalit exekuci.

Exekuci Dara Rolins striktně popírá

"Ani jedna, ani druhá, ani třetí upomínka, dokonce s dodejkou, aby určitě došla, ji nepřivedla k tomu, aby našla cestu do pojišťovny. Nezbývalo tedy nic jiného než to, co nakonec musí udělat každý věřitel, když dlužník nechce zaplatit: podá návrh na exekuci," píše rodinný právník ve svém díle.

Dara Rolins ovšem toto nařčení zcela odmítá a tvrdí, že se jedná o lež. Ačkoliv se k danému tématu nerada vrací, slova Karla Frimla zpěvačku rozhodně nenechala v klidu.

Je to naprostý nesmysl

"Jediné, co k tomu můžu říct, že nerozumím tomu, že takováto nepravdivá informace může být podaná s takovou určitostí, dokonce ještě vyjít knižně. Naprostý nesmysl. Já bych si to ani nemohla dovolit. Jak jde říct soudu, že nezaplatím, že se mi nechce? Na to se nikdo neptal, prostě jsem zaplatila, nebylo to málo peněz," vyjádřila se Dara Rolins webu expres.cz.

"Samozřejmě nebudu říkat kolik a komu, já mám tak čisté svědomí v rámci této finanční části příběhu. Jsou věci, které mě nenechávají dodnes spát, ale zrovna tato část, tam můžu říct, že mám naprosto čisté svědomí," dodala hvězda s tím, že by už tuto kauzu nechtěla dále rozbírat.

Zpěvačka na tragický den nerada vzpomíná